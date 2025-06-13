閒魚湧現「Labubu出租」賣家 吸引婚宴拍照等需求

内媒報道，在閒魚平台上，以「 Labubu 出租」、「拉布布出租」等關鍵字搜索，有多位賣家提供實體公仔的出租服務，主要用於拍照、社交展示、婚宴佈置等場景。其中，「 Labubu 一代time to chill 」日租價格30元人民幣（下同）， ZIMOMO大天使大首領日租價格在50至80元不等。

報道引述一個出租頁面訊息顯示，上述公仔一般三天起租，可用於結婚登記、領證、婚宴、場景佈置、道具拍攝等場景，寄回運費由租方承擔，需要買家先付1000元或2000元押金。

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根據閒魚數據顯示，6月以來 Labubu 相關商品的搜索量較5月翻了十倍， Labubu 租賃的成交量也比5月翻一番。相關潮流更帶旺了閒魚上「 Labubu 改娃」、「 Labubu 娃衣訂製」、「 Labubu 鑑定」、「 Labubu 修毛捏臉」等周邊服務。

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