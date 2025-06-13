另外，為拓展海事金融領域的新機遇， 許正宇與一家挪威海事及能源保險供應商Gard客戶服務總監Li ne Dahle 和副總裁兼市場分析部主管Sigvald Fossum會面。該公司為客戶提供海事風險管理服務， 佔有香港海事保險市場相當份額。 他又與全球審計及風險管理公司DNV副總裁兼集團政府及公共事務 通訊總監Lars Almklov見面。該公司為香港金融管理局「 綠色和可持續金融資助計劃」的認可外部評審機構。

許正宇向兩家公司的管理人員表示，香港和挪威擁有互補優勢， 在金融領域的合作空間極具潛力。 合營航運保險可以將挪威在航運風險管理方面的專業知識與香港的通 達性相結合，為航運業發展全面解決方案的同時， 也能照顧地緣政治和氣候挑戰帶來的新需求。 他亦分別禮節性拜會中國駐挪威王國特命全權大使侯悅、 與挪威金融協會政治及社會事務總監Jan Erik Fane及該協會管理人員會面。

在香港駐倫敦經濟貿易辦事處與挪威香港商會聯合舉辦的晚宴上， 許正宇致辭時表示，挪威與香港在金融市場的共同點比意想中多。 首先是兩地對綠色和可持續發展的承諾。 另一個共同點是財富管理的優勢。許正宇指出， 憑藉香港金融基礎設施和國際客戶群，挪威資本在亞洲市場， 尤其是粵港澳大灣區，可享有龐大的共同投資機會。

至於金融科技和數碼金融領域也是兩地有共同之處。 挪威是一個高度數碼化的經濟體，一直大力推動行動支付系統、 區塊鏈技術和數碼資產管理。與此同時， 香港擁有約1100家金融科技公司和初創企業。 透過結合挪威的科技創新與經香港進入亞洲市場的便利性， 兩地合作可望推動尖端解決方案，為全球重新定義數碼金融。