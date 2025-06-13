其中，富途涉1316.58億元；輝立涉723億元；老虎國際涉230.64億元。

早前來港上市的寧德時代（3750）獲券商借出約2804億元孖展，換言之，海天味業到目前為止的孖展額已超越寧德時代。

海天味業是次IPO集資淨額約92.71億元，每手買賣單位為100股，入場費3666.62元，將於下周一（16日）截止認購，預期於6月19日掛牌，中金、高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。據IFR報道，本周三（11日）國際配售建薄不久已獲足額認購。

基石投資者方面，海天味業是次亦引入新加坡主權基金等8家基石投資者，並已同意認購總額達5.95億美元（約46.68億港元）。

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