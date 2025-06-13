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再有券商收緊內地居民來港開證券帳戶

針對內地居民違規開通香港帳戶跨境投資現象，內地媒體獲悉，繼富途及老虎證券外，長橋和華盛等多家香港券商於今日起亦收緊內地居民開戶窗口。

有關券商取消原有「存量證明」用於開戶方式，轉而要求內地居民開戶提供境外生活或工作證明，反映終止目前內地居民赴港開設證券帳戶進行跨境投資方式，而終止決定為配合內地監管機構。有香港券商人士指約3天前已收到限制內地居民在香港開戶的統一監管指令。

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