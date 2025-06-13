有關券商取消原有「存量證明」用於開戶方式， 轉而要求內地居民開戶提供境外生活或工作證明， 反映終止目前內地居民赴港開設證券帳戶進行跨境投資方式， 而終止決定為配合內地監管機構。 有香港券商人士指約3天前已收到限制內地居民在香港開戶的統一監 管指令。

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