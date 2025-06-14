道瓊斯指數收市報42197點，跌769點或1.8%。納斯達克指數報19406點，跌255點或1.3%。標準普爾500指數報5976點，跌68點或1.1%。全星期計，道指累計跌1.3%，納指跌0.6%，標普500指數跌0.4%。

熱門中概股普遍走軟。納斯達克中國金龍指數收跌2.74%。其中阿里巴巴（美：BABA）、理想汽車（美：LI）跌逾3%，拼多多（美：PDD）、網易（美：NTES）、京東（美：JD）、百度（美：BIDU）、騰訊音樂（美：TME）跌逾2%。

市況波動下，黃金受捧。現貨金最多曾漲1.77%，高見每盎司3446.71美元，收報3433.28美元，仍升1.37%。本周累升約4%。此外紐約期金收市升1.5%，報每盎司3452.8美元。

另一邊廂，以伊紛爭下市場擔憂戰事令中東石油供應，紐約7月期油收市報每桶72.98美元，升4.94美元或7.3%。布蘭特8月期油收市報每桶74.23美元，升4.87美元或7%。

摩根大通本周較早前警告，一旦伊朗封鎖霍爾木茲海峽，或中東地區出現更廣泛衝突，屆時受影響的原油出口量將遠多過伊朗現時每日出口的210萬桶，油價因此可能一路飆至130美元，估計發生此最差情景的機會率為7%。