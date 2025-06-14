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「股壇長毛」David Webb獲英國政府頒授MBE勳章

英國公布英王查理斯三世壽辰授勳名單，其中本港知名維權投資者、人稱「股壇長毛」的David Webb獲英國政府頒授大英帝國員佐勳章 （MBE），以表彰其過去27年來在港為提升企業管治做出的努力。

David Webb今日（14日）在個人網站發文提及上述消息，他指英國當局對香港事務持續關注，而自己則對獲得上述榮譽深感榮幸。他指對自己而言，最重要的是香港及其他地方的民眾如何看待其工作。

David Webb還表示，過去幾個月自己逐漸淡出公眾視線，準備生命中最後一場搏鬥，過程中許多人給予的敬意讓他深受感動。他認為，上述這項榮譽對他的家人來說也意義重大，因為他們一路以來給予莫大支持。他最後寄語讀者「Carpe diem（拉丁語，意為把握今朝）, and Ga Yau（加油）! 」

David Webb在股壇馳騁多年，2017年時他寫作了一篇名為〈謎之網絡：50家不能沾手的港股〉(The Enigma Network: 50 stocks not to own)的報道，點名50間關係錯綜複雜、股權高度集中的公司，嚴重影響市場透明度，並警告小股東避免投資，引起市場關注，相關細價股股價曾急跌。

不過，近年David Webb自身健康狀況不甚樂觀，他早前對外宣布患癌，今年初預告病情並不樂觀，餘下生命恐「僅以月計」。此外他2月已宣布將逐步結束營運多年的Webb-site網站，並已完成截至今年3月底所有香港上市公司董事及顧問資料庫的更新，並會將這套涵蓋香港上市公司數十年管治理記錄的資料庫，上傳至公共儲存庫。