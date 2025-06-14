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穩定幣熱潮下Circle股價再升25% 沃爾瑪等企業傳擬推自家穩定幣

虛擬資產中的穩定幣因外貿等潛在用途成市場熱話。自6月5日上市以來，美國穩定幣發行商Circle（美：CRCL）股價從31美元飆升至約134美元，短短一周多時間內漲幅超過四倍，昨日（13日）單日則大升25%，引發市場矚目。

摩根大通分析指，加密公司正藉助監管暖風重返IPO主舞台，尤其是在美國參議院推動穩定幣法案之際，政策預期更加明朗化。該行指，美國監管氛圍正在改善，支持加密行業發展，這對IPO和風險投資都極為有利。與此同時，今年迄今為止的加密IPO數量已接近2021年市場狂熱時期的節奏。

另一邊廂，穩定幣概念崛起亦令支付產業結構出現潛在轉變。《華爾街日報》引述消息指，美國大型零售商沃爾瑪（Walmart）和亞馬遜（Amazon），以及旅遊網站Expedia等公司正考慮發行穩定幣，作為消費者購物的支付工具。

報道指出，上述大企業希望藉發行穩定幣減少手續費開支，並加強對支付基建的控制。不過相關零售商仍在觀望美國政府的立法工作進展，以決定最終是否發行自家穩定幣。

有市場分析指，企業自行發行穩定幣的舉動可能會影響傳統支付營運商的收入，Visa（美：V）及Mastercard（美：MA）周五盤中分別曾挫7.1%和6.2%，收市仍挫5%及4.6%。