值得留意的是，不少大型新股集資的基石投資者來自歐美、中東、亞洲其他地區等，這些地區的資金增加在港股配置的趨勢也愈見明顯。此外，銀行存款持續增加、拆息偏低。資金的流向印證國際投資者對香港金融市場的信心正進一步增強。

本港的資產和財富管理業務亦見穩步增長。截至今年3月底，香港註冊基金數目達976個，按年錄得超過440億美元的資金淨流入，增長285%。陳茂波相信在兩、三年內，香港將成為全球最大的跨境資產管理中心。他又指出，隨著金融市場持續蓬勃發展，投身金融行業的人數亦呈上升之勢。今年以來，根據《證券及期貨條例》申請牌照的個人及機構較去年同期錄得雙位數升幅。

另外，陳提及香港在數字金融、綠色金融及離岸人民幣市場方面亦有長足發展。自2022年底香港政府發表首份有關數字資產市場發展的政策宣言以來，相關市場在港發展明顯提速，並匯聚了不少相關企業到港落戶及擴展，至今已有10家虛擬資產交易平台獲發牌，證監會正處理另外8家的牌照申請。陳表示政府亦正推進就托管與場外交易的規管安排。

他續稱數字資產的發展，亦帶動了金融機構相關的業務。例如去年本地銀行數字資產和相關產品交易總額達172億港元；去年底，在銀行托管的數字資產總額達51億港元。

因應最新的發展和形勢變化，陳說政府即將就數字資產的發展發表第二份政策宣言，闡述下一步的政策願景和方向，一系列具體的措施包括讓傳統金融服務的優勢與數字資產領域的技術創新有更好的結合、提高數字資產在實體經濟活動的安全性和靈活性，以及鼓勵本地和國際企業探索數字資產技術的創新及應用。

他表示早前提出的《穩定幣條例》已獲立法會通過，為法幣穩定幣發行人設立發牌制度，並將在8月1日生效，成為近期市場高度關注的焦點之一。在條例生效後，金管局將盡快處理收到的牌照申請，以便合資格的申請人開展其業務，為香港的實體經濟和金融服務帶來新機遇。

陳形容香港穩慎推進穩定幣發展，為全球穩定幣市場提供新的範式，亦體現在「一國兩制」下「防火牆」和「試驗田」的功能，為國家金融發展提供經驗和參考。例如，香港採取了更開放的模式，允許持牌發行人可選擇不同法幣幣種，作為發行穩定幣的錨定法幣，有利於吸引更多全球不同地方機構按實際應用場景在港發行穩定幣，將大大提高有關活動的流動性和香港市場的競爭力。

此外，發行人除了須符合一系列風險管理、反洗錢等要求外，還須提出具體的商業理據，例如應用場景，說明其穩定幣業務如何切實可行地解決經濟活動中的痛點，緊扣金融創新服務實體經濟，促進行業的可持續發展。