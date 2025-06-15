他指，中國電影到了重新出發、重啟的時候。要客觀地認識電影作為一種娛樂產品、文化產品的影響力和市場需求有所下降的事實，要重新定位電影在文化產品中的地位，思考與此相關的問題，如行業規模、電影產量、電影品質以及市場推廣。

早前，光線傳媒在互動平台表示，《哪吒之魔童鬧海》上映後，全國很多地方都提出與公司合作主題樂園的設想，目前正在與部分重點地區洽談具體合作模式。公司將會以多元化、可持續發展的方式進行IP開發，希望在提升IP影響力的同時，也為公司帶來更多的業績增長點，為股東創造更大價值。

《哪吒之魔童鬧海》的衍生品已經覆蓋了絕大部分谷子類產品，包括盲盒、毛絨、玩具、亞克力制品、靜態及可動手辦、徽章、迷你公仔、文具用品等等，總共超過30個品類、200多個產品，還在持續開發中。

據網絡平台數據，截至5月5日，電影《哪吒之魔童鬧海》總票房（包含港澳台和海外票房）已突破158億，排名全球影史票房第5。