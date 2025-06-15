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出品人：《哪吒》系列商品或已實現數百億元正版銷售

IP經濟成為市場焦點，據內媒報道，在今日（6月15日）舉行的第27屆上海國際電影節開幕論壇上，《哪吒》系列影片出品方光線傳媒（深：300251)董事長王長田在被問到哪吒票房以外的收入時，他表示目前有人推測，《哪吒》帶來的GDP增量或超過2000億元人民幣。截至目前，《哪吒》系列衍生品開發商、生產商和銷售商獲得了很大的市場紅利，有可能已經實現了幾百億元的正版銷售額，並認為最後完全有可能實現上千億元的衍生品銷售額。

他指，中國電影到了重新出發、重啟的時候。要客觀地認識電影作為一種娛樂產品、文化產品的影響力和市場需求有所下降的事實，要重新定位電影在文化產品中的地位，思考與此相關的問題，如行業規模、電影產量、電影品質以及市場推廣。

早前，光線傳媒在互動平台表示，《哪吒之魔童鬧海》上映後，全國很多地方都提出與公司合作主題樂園的設想，目前正在與部分重點地區洽談具體合作模式。公司將會以多元化、可持續發展的方式進行IP開發，希望在提升IP影響力的同時，也為公司帶來更多的業績增長點，為股東創造更大價值。

《哪吒之魔童鬧海》的衍生品已經覆蓋了絕大部分谷子類產品，包括盲盒、毛絨、玩具、亞克力制品、靜態及可動手辦、徽章、迷你公仔、文具用品等等，總共超過30個品類、200多個產品，還在持續開發中。

據網絡平台數據，截至5月5日，電影《哪吒之魔童鬧海》總票房（包含港澳台和海外票房）已突破158億，排名全球影史票房第5。