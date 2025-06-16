moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌8點 夜期低水154點 大家樂等業績

美股向下，港股ADR跌8點或0.04%，報23884點，即月恒指夜期跌114點，報23739點，夜期低水154點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.27%，折合報508.71元；阿里巴巴（9988）跌3.21%，折合報110.74元；美團（3690）跌3.72%，折合報136.97元；匯控（0005）跌1.64%，折合報92.9元；建行（0939）跌1.12%，折合報7.58元。

道期現升0.066%；標期現升0.13%；納期現升0.21%。日本東證指數現升0.82%；韓國KOSPI指數現升0.14%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.35%。

VIX指數隔晚升15.53%或2.8點，報20.82點。

紐油現升1.26%或0.92美元，報73.9美元；布油現升1.27%或0.95美元，報75.18美元；金價現升0.38%或13.1美元，報3445.44美元；LME 銅期貨隔晚跌0.58%或57美元，報9645美元。比特幣現升0.78%或827.14美元，報105578.56美元；美國10年期債息現升0.35%或0.0158厘，報4.4145厘。

今日焦點股份可留意：

大家樂（0341）最快今日公布業績。

藥明生物（2269）遭主要股東折讓約5%配股減持。

泡泡瑪特（9992）於北京首家珠寶店開業。

深圳市委會：據悉部門正制定上市規則，讓港紅籌股於深交所二次上市。

匯控（0005）主席遴選加速，高盛管理層有望空降。

富臨集團（1433）發盈警，預期年度盈轉虧最多6900萬元。

香港科技探索（1137）5月交易額按月升8.2%。

遠東酒店實業（0037）盈警，料全年最多蝕3700萬元。

信星鞋業（1170）料全年轉蝕最多3800萬元。

蔡崇信餽贈32萬股阿里（9988）股份。

恒地（0012）呎租137元租出中環新海濱辦公大樓首期70%樓面。

騰訊減持晶泰（2228）至5%以下。

平保增持郵儲行（1658）

南航增持中國外運（0598）

雅各臣（2633）去年純利升13%，派末期連特別息共11.5仙。

 