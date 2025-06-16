個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.27%，折合報508.71元；阿里巴巴（9988）跌3.21%，折合報110.74元；美團（3690）跌3.72%，折合報136.97元；匯控（0005）跌1.64%，折合報92.9元；建行（0939）跌1.12%，折合報7.58元。

道期現升0.066%；標期現升0.13%；納期現升0.21%。日本東證指數現升0.82%；韓國KOSPI指數現升0.14%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.35%。

VIX指數隔晚升15.53%或2.8點，報20.82點。

紐油現升1.26%或0.92美元，報73.9美元；布油現升1.27%或0.95美元，報75.18美元；金價現升0.38%或13.1美元，報3445.44美元；LME 銅期貨隔晚跌0.58%或57美元，報9645美元。比特幣現升0.78%或827.14美元，報105578.56美元；美國10年期債息現升0.35%或0.0158厘，報4.4145厘。

今日焦點股份可留意：

大家樂（0341）最快今日公布業績。

藥明生物（2269）遭主要股東折讓約5%配股減持。

泡泡瑪特（9992）於北京首家珠寶店開業。

深圳市委會：據悉部門正制定上市規則，讓港紅籌股於深交所二次上市。

匯控（0005）主席遴選加速，高盛管理層有望空降。

富臨集團（1433）發盈警，預期年度盈轉虧最多6900萬元。

香港科技探索（1137）5月交易額按月升8.2%。

遠東酒店實業（0037）盈警，料全年最多蝕3700萬元。

信星鞋業（1170）料全年轉蝕最多3800萬元。

蔡崇信餽贈32萬股阿里（9988）股份。

恒地（0012）呎租137元租出中環新海濱辦公大樓首期70%樓面。

騰訊減持晶泰（2228）至5%以下。

平保增持郵儲行（1658）。

南航增持中國外運（0598）。

雅各臣（2633）去年純利升13%，派末期連特別息共11.5仙。