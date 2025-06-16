恒指今早低開100點或0.43%，報23791點，大市成交金額57億元；國指今早低開32點或0.38%，報8622點。恒生科技指數開市報5207點，跌0.61%。上升股份比例為8.39%，下跌為7.11%，無升跌為84.48%。