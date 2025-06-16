moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開100點 科指跌0.61% 藥明生物跌3% 金蝶跌2%

恒指今早低開100點或0.43%，報23791點，大市成交金額57億元；國指今早低開32點或0.38%，報8622點。恒生科技指數開市報5207點，跌0.61%。上升股份比例為8.39%，下跌為7.11%，無升跌為84.48%。

藍籌10隻升，42隻下跌，33隻無升跌。中石油（0857）升1.22%，報7.49元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌3.57%，報27元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，20隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報35.5元，升0.85%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報13.8元，跌2.54%。

恒指續低於10天線(23929.7點)，下試20天線(23694.78點)。科指續低於10天線(5307.03點)、20天線(5267.41點)、100天線(5283.92點)，下試50天線(5151.56點)。

三葉草生物（2197）終止國光協議 停在內地分銷四價季節性流感疫苗。無成交，報0.26元。

中基長壽科學（0767）折讓約19%配股 籌3044萬。停牌。

大家樂（0341）最快今日公布業績。開市報7.2元，跌0.28%。

藥明生物（2269）遭主要股東折讓約5%配股減持。開市報27元，跌3.57%。

泡泡瑪特（9992）於北京首家珠寶店開業。開市報273.8元，升0.44%。

深圳市委會：據悉部門正制定上市規則，讓港紅籌股於深交所二次上市。港交所（0388）開市報409元，跌1.11%。

匯控（0005）主席遴選加速，高盛管理層有望空降。開市報91.8元，跌0.49%。

富臨集團（1433）發盈警，預期年度盈轉虧最多6900萬元。無成交，報0.082元。

香港科技探索（1137）5月交易額按月升8.2%。無成交，報1.63元。

遠東酒店實業（0037）盈警，料全年最多蝕3700萬元。無成交，報0.49元。

信星鞋業（1170）料全年轉蝕最多3800萬元。無成交，報0.65元。

蔡崇信餽贈32萬股阿里（9988）股份。開市報111.1元，跌0.8%。

恒地（0012）呎租137元租出中環新海濱辦公大樓首期70%樓面。開市報25.7元，無升跌。

騰訊減持晶泰（2228）至5%以下。開市報6.2元，升1.81%。

平保增持郵儲行（1658）。開市報5.26元，無升跌。

南航增持中國外運（0598）。無成交，報3.84元。

雅各臣（2633）去年純利升13%，派末期連特別息共11.5仙。創上市新高，見1.45元，開市報1.45元，升2.11%。

破頂股表現

破頂股包括，雅各臣科研製藥（2633）創上市新高，見1.45元，開市報1.45元，升2.11%；新天綠色能源（0956）創52周高，見4.58元，開市報4.58元，升0.66%；ESR（1821）創52周高，見12.94元，開市報12.94元，升0.15%；中信金融資產（2799）創52周高，見1.06元，開市報1.06元，升0.95%。

破底股方面

創上市新低，包括信保環球控股（0723）低見0.1元，開市報0.1元，跌6.54%。

異動股

上升異動股，包括，信懇智能（1967）開市報0.385元，升14.93%；山東墨龍（0568）開市報4.64元，升14.85%；ＭＩ能源（1555）開市報0.032元，升14.29%；麥迪衛康（2159）開市報0.5元，升13.64%；延長石油國際（0346）開市報0.495元，升10%；賓仕國際（1705）開市報0.425元，升8.97%；中石化油服（1033）開市報0.87元，升8.75%；連連數字（2598）開市報9.99元，升8.12%；雲鋒金融（0376）開市報2.45元，升7.93%；聯合能源集團（0467）開市報0.58元，升7.41%；浩森金融科技（3848）開市報12.8元，升6.67%。

下跌異動股，包括，科勁國際（6822）開市報0.37元，跌10.84%；金嗓子（6896）開市報4.57元，跌10.74%；中視金橋（0623）開市報2.91元，跌7.03%；信保環球控股（0723）創上市新低，見0.1元，開市報0.1元，跌6.54%；INTL GENIUS（0033）開市報0.82元，跌5.75%；高雅光學（0907）開市報0.101元，跌5.61%；中國聯塑（2128）開市報3.94元，跌4.83%；達勢股份（1405）開市報90.05元，跌4.1%；藥明生物（2269）開市報27元，跌3.57%；國藥（1099）開市報18.52元，跌3.54%。

其他報道

三葉草生物終止國光協議 停在內地分銷四價季節性流感疫苗

中基長壽科學折讓約19%配股 籌3044萬

港股ADR跌8點 夜期低水154點 大家樂等業績

藥明生物遭主要股東折讓約5%配股減持

北水增持建行 減持中行