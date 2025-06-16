恒指今早低開100點或0.43%，報23791點，大市成交金額57億元；國指今早低開32點或0.38%，報8622點。恒生科技指數開市報5207點，跌0.61%。上升股份比例為8.39%，下跌為7.11%，無升跌為84.48%。
藍籌10隻升，42隻下跌，33隻無升跌。中石油（0857）升1.22%，報7.49元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌3.57%，報27元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，20隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報35.5元，升0.85%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報13.8元，跌2.54%。
恒指續低於10天線(23929.7點)，下試20天線(23694.78點)。科指續低於10天線(5307.03點)、20天線(5267.41點)、100天線(5283.92點)，下試50天線(5151.56點)。
三葉草生物（2197）終止國光協議 停在內地分銷四價季節性流感疫苗。無成交，報0.26元。
中基長壽科學（0767）折讓約19%配股 籌3044萬。停牌。
大家樂（0341）最快今日公布業績。開市報7.2元，跌0.28%。
藥明生物（2269）遭主要股東折讓約5%配股減持。開市報27元，跌3.57%。
泡泡瑪特（9992）於北京首家珠寶店開業。開市報273.8元，升0.44%。
深圳市委會：據悉部門正制定上市規則，讓港紅籌股於深交所二次上市。港交所（0388）開市報409元，跌1.11%。
匯控（0005）主席遴選加速，高盛管理層有望空降。開市報91.8元，跌0.49%。
富臨集團（1433）發盈警，預期年度盈轉虧最多6900萬元。無成交，報0.082元。
香港科技探索（1137）5月交易額按月升8.2%。無成交，報1.63元。
遠東酒店實業（0037）盈警，料全年最多蝕3700萬元。無成交，報0.49元。
信星鞋業（1170）料全年轉蝕最多3800萬元。無成交，報0.65元。
蔡崇信餽贈32萬股阿里（9988）股份。開市報111.1元，跌0.8%。
恒地（0012）呎租137元租出中環新海濱辦公大樓首期70%樓面。開市報25.7元，無升跌。
騰訊減持晶泰（2228）至5%以下。開市報6.2元，升1.81%。
平保增持郵儲行（1658）。開市報5.26元，無升跌。
南航增持中國外運（0598）。無成交，報3.84元。
雅各臣（2633）去年純利升13%，派末期連特別息共11.5仙。創上市新高，見1.45元，開市報1.45元，升2.11%。
破頂股包括，雅各臣科研製藥（2633）創上市新高，見1.45元，開市報1.45元，升2.11%；新天綠色能源（0956）創52周高，見4.58元，開市報4.58元，升0.66%；ESR（1821）創52周高，見12.94元，開市報12.94元，升0.15%；中信金融資產（2799）創52周高，見1.06元，開市報1.06元，升0.95%。
創上市新低，包括信保環球控股（0723）低見0.1元，開市報0.1元，跌6.54%。
異動股
上升異動股，包括，信懇智能（1967）開市報0.385元，升14.93%；山東墨龍（0568）開市報4.64元，升14.85%；ＭＩ能源（1555）開市報0.032元，升14.29%；麥迪衛康（2159）開市報0.5元，升13.64%；延長石油國際（0346）開市報0.495元，升10%；賓仕國際（1705）開市報0.425元，升8.97%；中石化油服（1033）開市報0.87元，升8.75%；連連數字（2598）開市報9.99元，升8.12%；雲鋒金融（0376）開市報2.45元，升7.93%；聯合能源集團（0467）開市報0.58元，升7.41%；浩森金融科技（3848）開市報12.8元，升6.67%。
下跌異動股，包括，科勁國際（6822）開市報0.37元，跌10.84%；金嗓子（6896）開市報4.57元，跌10.74%；中視金橋（0623）開市報2.91元，跌7.03%；信保環球控股（0723）創上市新低，見0.1元，開市報0.1元，跌6.54%；INTL GENIUS（0033）開市報0.82元，跌5.75%；高雅光學（0907）開市報0.101元，跌5.61%；中國聯塑（2128）開市報3.94元，跌4.83%；達勢股份（1405）開市報90.05元，跌4.1%；藥明生物（2269）開市報27元，跌3.57%；國藥（1099）開市報18.52元，跌3.54%。
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