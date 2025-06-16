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有線寬頻伙SarosTV拓微短劇市場 涵蓋警匪、喜劇和浪漫等題材

有線寬頻（1097）公布，集團將全面開拓微短劇市場，日前與內地微短劇平台 SarosTV 簽訂合作備忘錄，引進其部分內容在 HOY 應用程式的微短劇平台供點播。HOY微短劇平台將於第三季啟用。集團同時加強平台建設，將HOY節目發行至香港以外市場，並引入新技術加強廣告效益，進一步深化集團的全媒體策略發展。

集團與包括 SarosTV 等的新興微短劇平台，圍繞微短劇展開多方面合作。除建立微短劇片庫、搭建微短劇平台、開發海外市場外，更籌備合拍及自行開拍微短劇，並為客戶度身訂造微短劇置入推廣方案。

涵蓋警匪、喜劇和浪漫等題材

集團同時籌備開拍多套優質微短劇，與多位知名演員合作，涵蓋警匪、喜劇和浪漫等多種題材，同時研究與包括 SarosTV 的海內外伙伴合拍微短劇，利用自製微短劇開拓亞洲及其他市場。

去年微短劇市場規模達504億元人幣

根據市場調查，去年內地共推出近3.7萬部微短劇，市場規模已超越電影，高達504億元人民幣，按年增長35%，預計2025年將超過600億元人民幣，並在海外市場迅速擴展。反映微短劇市場有巨大發展潛力，亦符合集團的全媒體策略方向。

最快7月推串流服務i-CABLEFAST

此外，有線寬頻最快將於7月推出串流服務（i-CABLEFAST頻道），提供多元化內容。集合了有線寬頻旗下三條 HOY 頻道的節目，以及來自中國內地和海外多國的節目供應商，並透過新技術提升網上觀眾的觀賞體驗，提升香港觀衆免費收看優質內容的質和量。

i-CABLEFAST 通過與中移動國際、澳門電訊及 HKAI 的合作將會在澳門播出，讓當地近70萬市民可流暢地於網上平台收看 HOY 的節目。下一步集團將把 i-CABLEFAST 擴展至其他地區，進一步拓展市場版圖，並提升 HOY 品牌在海外的影響力和知名度。

HOY官方應用程式亦與雲端廣告技術平台 Broadpeak 及廣告平台The Trade Desk 進行合作，加強集團旗下串流平台的廣告推送準確度，提升廣告投放效率和協助客戶實施更有效益的廣告宣傳策略。

有線寬頻通訊行政總裁兼執行董事杜之克表示，是次圍繞網上及HOY 應用程式的微短劇、 FAST 平台及網絡廣告技術平台的連串舉措，進一步實現了集團的全媒體發展策略。集團於六個月內完成搭建多項重要基礎技術建設，以引入更多創新技術與多元化內容，未來集團將進一步優化多媒體的觀眾體驗，提升品牌影響力及財務表現，為未來媒體業務增長奠定第一個基礎。

 