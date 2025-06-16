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內地5月工業增加值、固投增幅遜預期 逾5個月最弱 零售增6.4%勝預期 創17個月高 失業率降

國統局公布，內地5月工業增加值按年增長5.8%，低過預期的增長6%，4月為按年增長6.1%。連續第2個月下降，而5.8%是2024年11月後新低，當月增5.4%。

5月社會消費品零售總額按年增長6.4%，多過預期的增長4.9%，4月按年增長5.1%。增6.4%，是2023年12月後新高，當月增7.4%。

1至5月不含農戶固定資產投資按年增長3.7%，低過預期的增長4%，1至4月按年增長4%。而3.7%，是2024年12月後新低，當月增3.2%。

1至5月房地產投資按年下降10.7%，1至4月累計按年下降10.3%。

5月末調查失業率為5.0%，4月為5.1%。5%是2024年11月後新低，當月同為5%。

國統局指，5月份，隨著政策組合效應持續釋放，穩經濟促發展效果顯現，國民經濟保持總體平穩、穩中有進發展態勢，充分展現了經濟的韌性和活力。也要看到，外部不穩定不確定因素較多，國內需求擴大內生動能尚需增強，經濟持續回升向好基礎仍需穩固。

報告內容：

5月份，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，紮實推動高品質發展，加緊實施更加積極有為的宏觀發展政策，國民就業發展為發展。

一、工業生產穩定增長，裝備製造業及高技術製造業增長較快

5月份，全國規模以上工業增加價值年增5.8%，按月增0.61%。分三大門類來看，礦業增加價值年增5.7%，製造業增長6.2%，電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業增長2.2%。裝備製造業增加價值年增9.0%，高技術製造業增加價值增長8.6%，分別快於全部規模以上工業增加值3.2及2.8個百分點。分經濟類型來看，國營控股企業增加價值年增3.8%；股份制企業增長6.3%，外商及港澳台投資企業增長3.9%；私人企業增長5.9%。分產品來看，3D列印設備、工業機器人、新能源汽車產品產量較去年同期分別增長40.0%、35.5%、31.7%。 1-5月份，全國規模以上工業增加價值年增6.3%。 5月份，製造業採購經理指數為49.5%，較上月上升0.5個百分點；企業生產經營活動預期指數為52.5%，上升0.4個百分點。 1-4月份，全國規模以上工業企業獲利總額2,1170億元，較去年同期增長1.4%。

二、服務業增長加快，現代服務業增勢良好

5月份，全國服務業生產指數年增6.2%，較上月加速0.2個百分點。分產業來看，資訊傳輸、軟體及資訊科技服務業，租賃及商務服務業，批發及零售業生產指數較去年同期增長11.2%、8.9%、8.4%，分別快於服務業生產指數5.0、2.7、2.2個百分點。 1-5月份，全國服務業生產指數年增5.9%。 1-4月份，規模以上服務業企業營業收入年增7.2%。 5月份，服務業商務活動指數為50.2%，較上月上升0.1個百分點；服務業業務活動預期指數為56.5%，上升0.1個百分點。其中，鐵路運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、網路軟體及資訊科技服務等產業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間。

三、市場銷售明顯回升，以舊換新相關商品快速增長

5月份，社會消費品零售總額41,326億元，較上月增長6.4%，較上月加速1.3個百分點；較上按月增長0.93%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額36057億元，較去年增長6.5%；鄉村消費品零售額5,269億元，增長5.4%。按消費類型分，商品零售額36,748億元，增長6.5%；餐飲收入4,578億元，增長5.9%。基本生活類及部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位糧油食品類、金銀珠寶類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長14.6%、21.8%、28.3%。消費品以舊換新政策持續顯效，限額以上單位家用電器及音像器材類、通訊器材類、文化辦公用品類、家具類商品零售額分別增長53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。 1-5月份，社會消費品零售總額203,171億元，較去年同期增長5.0%。全國網路零售額60402億元，較去年增長8.5%。其中，實體商品網上零售額49,878億元，增長6.3%，佔社會消費品零售總額的比重為24.5%。 1-5月份，服務零售額較去年同期增長5.2%。

四、固定資產投資持續擴大，製造業投資增長較快

1-5月份，全國固定資產投資（不含農民）191,947億元，年增3.7%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長7.7%。分領域來看，基礎建設投資年增5.6%，製造業投資增長8.5%，房地產開發投資下降10.7%。全國新建商品房銷售面積35,315萬平方米，較去年同期下降2.9%；新建商品房銷售額34,091億元，下降3.8%。分產業來看，第一產業投資年增8.4%，第二產業投資增長11.4%，第三產業投資下降0.4%。民間投資較去年同期持平；扣除房地產開發投資，民間投資增長5.8%。高技術產業中，資訊服務業，航空、太空船及設備製造業，電腦及辦公設備製造業，專業技術服務業投資較去年同期分別增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。 5月份，固定資產投資（不含農民）較上按月增長0.05%。

五、貨物進出口持續增長，貿易結構持續優化

5月份，貨物進出口總額38,098億元，年增2.7%。其中，出口22,767億元，增長6.3%；進口15,331億元，下降2.1%。 1-5月份，貨物進出口總額179,449億元，年增2.5%。其中，出口106,682億元，增長7.2%；進口72,767億元，下降3.8%。 1-5月份，一般貿易進出口增長0.8%，佔進出口總額的比重為64.2%。民營企業進出口增長7.0%，佔進出口總額的比重為57.1%，較上年同期提高2.4個百分點。機電產品出口增長9.3%，佔出口總額的比重為60.0%。

六、就業情勢整體穩定，城鎮調查失業率下降

1-5月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。 5月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，較上月下降0.1個百分點。本地戶籍勞動調查失業率為5.0%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.0%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.9%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.0%，較上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.5小時。

七、居民消費價格低位運行，核心CPI溫和回升

5月份，全國居民消費價格（CPI）較去年同期下降0.1%，按月減0.2%。分類別來看，食品菸酒價格較去年同期上漲0.1%，衣著價格上漲1.5%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務價格上漲0.1%，交通通訊價格下降4.3%，教育文化娛樂價格上漲0.9%，醫療保健價格上漲0.3%，其他用品及服務價格上漲7.3%。在食品菸酒價格中，鮮菜價格下降8.3%，糧食價格下降1.4%，豬肉價格上漲3.1%，鮮果價格上漲5.5%。扣除食品和能源價格後的核心CPI年增0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。 1-5月份，全國居民消費價格較去年同期下降0.1%。

5月份，全國工業生產者出廠價格年減3.3%，按月減0.4%；全國工業生產者購買價格較去年同期下降3.6%，按月減0.6%。 1-5月份，全國工業生產者出廠價格及購買價格均較上年同期下降2.6%。

總的來看，5月份，隨著政策組合效應持續釋放，穩經濟促發展效果顯現，國民經濟保持總體平穩、穩中有進發展態勢，充分展現了我國經濟的韌性和活力。也要看到，外部不穩定不確定因素較多，國內需求擴大內生動能尚需增強，經濟持續回升向好基礎仍需穩固。下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移

 

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