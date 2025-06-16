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周大福升逾7% 創近兩年高 CCASS持股增4億股 市值約51億

周大福（1929）績後股價連番破頂，今早曾再升最多7.11%，創近兩年高。另外，中央結算系統（CCASS）6月13日持股數據顯示，該股於CCASS的數量增4億股，當中3.998億股是由瑞銀持有，持股量由2.27%升至6.27%。以上日收市價12.94元計，市值約51億元。

截至3月底止的2025年度，公司流動資產淨額降11.6%，至191.45億元；總資產減流動負債降9.27%，至283.96億元。

上日周大福成交金額增384.87%，至8.5億元，是2022年12月1日後最多，當日達16.4億元。

今早股價曾升最多7.11%，是6月13日後最大升幅，當日升幅為11.24%。高見13.86元，是2023年7月11日13.9元後最高。現報13.7元，升5.87%。連升4日，累計升1.92元，對上一次連升4日是6月5日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月16日。

 

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