截至3月底止的2025年度，公司流動資產淨額降11.6%，至191.45億元；總資產減流動負債降9.27%，至283.96億元。

上日周大福成交金額增384.87%，至8.5億元，是2022年12月1日後最多，當日達16.4億元。

今早股價曾升最多7.11%，是6月13日後最大升幅，當日升幅為11.24%。高見13.86元，是2023年7月11日13.9元後最高。現報13.7元，升5.87%。連升4日，累計升1.92元，對上一次連升4日是6月5日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月16日。

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