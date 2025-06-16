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港元貶值至7.85見逾兩年最弱 1個月HIBOR見3年低

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌5.86點子至0.53952%，是2022年6月15日後最低，當日報0.52411%。對上一次連跌2日是6月4日，當日拆息報0.76952%。

港元現報7.8496元貶值1點子，曾貶值最多5點子，於彭博終端機報價曾顯示7.85元，是2023年5月4日7.85元後最弱。亦曾升值最多5點子，報7.849元。

金管局於上月初入市，到港元貶值至7.85元水平，相隔僅5周，翻查資料顯示，由金管局入市，到觸及7.85元水平，今次是破紀錄最快。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.04點子至0.01854%，是6月12日後最高；1星期HIBOR跌0.37點子至0.11821%，是6月11日後最低；2星期HIBOR升0.49點子至0.24232%，是6月4日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌7.61點子至1.62393%，是5月30日後最低；6個月期HIBOR跌5.03點子至2.34423%，是6月2日後最低；12個月期HIBOR升1.58點子至3.00613%，是6月12日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增7.09億元，至總數21253.7億元，是6月6日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增6.4億元，至總數6157.85億元，是6月6日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為1734.83億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.69億元，至總數13229.26億元，是6月10日後最高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減7.54億元，至總數12137.64億元，是6月10日後最低。

美匯美息

美元指數現報98.285升值0.101點或0.1%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3137%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7137%，終止連續2日收窄，利差是2025年6月10日後最闊，當日差距為-3.7692%。

對上一次終止連續2日收窄，是2025年6月03日，當日利差報-3.4416%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌2.3點子至1.388%，是6月12日後最低；1星期Shibor升0.2點子至1.51%，是6月12日後最高；2星期Shibor無升跌報1.543%，是6月13日後最低；1個月期Shibor跌0.1點子至1.621%，是6月12日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.1點子至1.655%，是5月23日後最低；6個月期Shibor跌0.1點子至1.655%，是5月23日後最低；1年期Shibor無升跌報1.68%，是6月13日後最低。

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