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機管局：5月機場客運量增19% 飛機起降量升8%

機管局公布，香港國際機場2025年5月份的航空交通統計數字。

機場客運量於5月份達486萬人次，飛機起降量為32 480架次，分別按年增加19.7%及8.8%。客運量增長主要是受轉機 / 過境旅客及訪港旅客的雙位數升幅帶動。月內，往來中國內地及東南亞的航線錄得最顯著升幅，帶動客運量持續上揚。

於2025年5月，在轉口貨運量增加12.7%支持下，貨運量按年上升1.4%至422 000公噸；其中往來歐洲及中東的貨運量為主要增長動力，月內升勢最為明顯。

今年首五個月，客運量按年躍升17.5%至2 464萬人次；飛機起降量上調11.0%至161 130架次；貨運量則錄得按年增長2.7%至200萬公噸。

過去 12 個月，客運量按年跳升20.1%至5 670萬人次；飛機起降量升高16.8%至379 295架次；而貨運量則按年增加7.8%至499萬公噸。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，「機管局獲得這些讚譽實在讓我們深感自豪，充分證明了整個團隊上下一心、竭誠為機場旅客提供卓越體驗的承諾。我們獲得的『數碼服務策略獎』尤其突顯了機場精益求精、善用先進技術提升服務水平的成果。這些認可激勵我們不斷以嶄新服務，優化香港國際機場的旅客體驗」。

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