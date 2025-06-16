機場客運量於5月份達486萬人次，飛機起降量為32 480架次，分別按年增加19.7%及8.8%。客運量增長主要是受轉機 / 過境旅客及訪港旅客的雙位數升幅帶動。月內，往來中國內地及東南亞的航線錄得最顯著升幅，帶動客運量持續上揚。

於2025年5月，在轉口貨運量增加12.7%支持下，貨運量按年上升1.4%至422 000公噸；其中往來歐洲及中東的貨運量為主要增長動力，月內升勢最為明顯。

今年首五個月，客運量按年躍升17.5%至2 464萬人次；飛機起降量上調11.0%至161 130架次；貨運量則錄得按年增長2.7%至200萬公噸。

過去 12 個月，客運量按年跳升20.1%至5 670萬人次；飛機起降量升高16.8%至379 295架次；而貨運量則按年增加7.8%至499萬公噸。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，「機管局獲得這些讚譽實在讓我們深感自豪，充分證明了整個團隊上下一心、竭誠為機場旅客提供卓越體驗的承諾。我們獲得的『數碼服務策略獎』尤其突顯了機場精益求精、善用先進技術提升服務水平的成果。這些認可激勵我們不斷以嶄新服務，優化香港國際機場的旅客體驗」。

其他報道

餓了麼再投入逾10億人民幣吸引商家入駐

滬深三大指數半日向上 滬指升0.05%

港元貶值至7.85見逾兩年最弱 1個月HIBOR見3年低

雷軍：小米YU7汽車將於6月底發布

海天味業據報擬擴大香港上市規模 集資101億元

泡泡瑪特韓國門市暫停銷售Labubu 股價曾跌逾5%

周大福升逾7% 創近兩年高 CCASS持股增4億股 市值約51億

有線寬頻伙SarosTV拓微短劇市場 涵蓋警匪、喜劇和浪漫等題材

內地5月工業增加值、固投增幅遜預期 逾5個月最弱 零售增6.4%勝預期 創17個月高 失業率降

中軟國際推出鴻雲虛擬機 鴻蒙電腦可兼容Windows軟件

內地5月新樓均價按月下降0.22% 按年跌4.1%

滬深三大指數低開 人行進行2420億人幣逆回購

恒指低開100點 科指跌0.61% 藥明生物跌3% 金蝶跌2%

三葉草生物終止國光協議 停在內地分銷四價季節性流感疫苗

中基長壽科學折讓約19%配股 籌3044萬

港股ADR跌8點 夜期低水154點 大家樂等業績

藥明生物遭主要股東折讓約5%配股減持

北水增持建行 減持中行