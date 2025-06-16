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恒指半日跌28點 科指升0.15% 北水流入增17倍 藥明生物跌6%穿配股價

伊以衝突持續，上周五美股回吐，今早美期回升，內地今早公布5月份經濟數據，固投、工業增速放緩，零售則升幅勝預期，A股、港股表現反覆，恒指跌28點，滬深300下跌，上證、深成上升，日韓台股向上。北水流入增17倍。

恒指今早低開100點，高位升44點，低位跌173點，高低波幅219點。上升股份比例為29.89%，下跌為26.61%，無升跌為43.48%。

恒指半日跌28點或0.12%，報23864點，大市成交金額1308億元；國指跌3點或0.04%，報8651點。恒生科技指數收報5247點，升0.15%。

藍籌股成交金額473.24億元，佔大市成交36.18%；科指成份股成交金額280.78億元，佔大市成交21.46%；國指成份股成交金額386.34億元，佔大市成交29.53%。

24隻雙櫃台股，總成交0.23億元人民幣，相當於約0.25億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.87%，至120.47億元，佔大市成交9.2%。牛熊證成交金額49.9億元，減少20.96%；窩輪成交金額70.56億元，減少11.86%。

藍籌35隻升，46隻下跌，4隻無升跌。周大福（1929）升6.49%，收報13.78元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌6.43%，收報26.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，11隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報39元，升10.8%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報22.65元，跌3.41%。

恒指續低於10天線(23936.94點)。科指續低於10天線(5311.01點)，曾升穿20天線(5269.4點)。

北水南下合計淨流入35.43億元，較上日增加1773.59%，淨流入金額是6月12日55.84億元後最多。連續第14日流入，累計流入635.1億元，對上一次連續14日淨流入是1月8日。北水本月累計流入339.28億元，按月減少25.62%，連續第2個月減少，金額是2024年2月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）727.45億元，較上日減54.03%，佔香港市場成交額由上日的26.88%增至27.78%。

餓了麼再投入逾10億人民幣吸引商家入駐。阿里（9988）收報111.8元，跌0.18%。

雷軍：小米阿里（9988）YU7汽車將於6月底發布。收報111.8元，跌0.18%。

泡泡瑪特（9992）韓國門市暫停銷售Labubu 股價曾跌逾5%。收報272元，跌0.22%。

周大福（1929）升逾7% 創近兩年高 CCASS持股增4億股 市值約51億。創52周高，見13.86元，收報13.78元，升6.49%。

有線寬頻（1097）伙SarosTV拓微短劇市場 涵蓋警匪、喜劇和浪漫等題材。創52周高，見0.04元，收報0.036元，升2.86%。

中軟國際（0354）推出鴻雲虛擬機 鴻蒙電腦可兼容Windows軟件。收報5.02元，升0.2%。

三葉草生物（2197）終止國光協議 停在內地分銷四價季節性流感疫苗。收報0.255元，跌1.92%。

中基長壽科學（0767）折讓約19%配股 籌3044萬。停牌。

大家樂（0341）最快今日公布業績。收報7.26元，升0.55%。

藥明生物（2269）遭主要股東折讓約5%配股減持。收報26.2元，跌6.43%。

泡泡瑪特（9992）於北京首家珠寶店開業。收報272元，跌0.22%。

深圳市委會：據悉部門正制定上市規則，讓港紅籌股於深交所二次上市。港交所（0388）收報414.8元，升0.29%。

匯控（0005）主席遴選加速，高盛管理層有望空降。收報91.7元，跌0.6%。

富臨集團（1433）發盈警，預期年度盈轉虧最多6900萬元。收報0.081元，跌1.22%。

香港科技探索（1137）5月交易額按月升8.2%。收報1.59元，跌2.45%。

遠東酒店實業（0037）盈警，料全年最多蝕3700萬元。收報0.48元，跌2.04%。

信星鞋業（1170）料全年轉蝕最多3800萬元。收報0.65元，無升跌。

蔡崇信餽贈32萬股阿里（9988）股份。收報111.8元，跌0.18%。

恒地（0012）呎租137元租出中環新海濱辦公大樓首期70%樓面。收報26.55元，升3.31%。

騰訊減持晶泰（2228）至5%以下。收報6元，跌1.48%。

平保增持郵儲行（1658）。收報5.31元，升0.95%。

南航增持中國外運（0598）。收報3.87元，升0.78%。

雅各臣（2633）去年純利升13%，派末期連特別息共11.5仙。創上市新高，見1.57元，收報1.54元，升8.45%。

破頂股表現

破頂股包括，三和精化（0301）創上市新高，見1.5元，收報1.43元，跌3.38%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見13.9元，收報13.7元，升1.63%；中信銀行（0998）創上市新高，見7.53元，收報7.49元，無升跌；德林國際（1126）創上市新高，見10.94元，收報10.68元，升2.5%；匯聚科技（1729）創上市新高，見6.36元，收報6.27元，升4.33%；西銳（2507）創上市新高，見47.45元，收報45.45元，升4.24%；雅各臣科研製藥（2633）創上市新高，見1.57元，收報1.54元，升8.45%；卓悅控股（2988）創上市新高，見1.11元，創上市新低，見0.89元，收報0.89元，跌11%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見2.22元，收報2.14元，跌0.47%；順豐同城（9699）創上市新高，見18.44元，收報18.12元，升13.96%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見252.8元，收報247.2元，升2.91%；順豐控股（6936）創上市新高，見46.6元，收報46元，升2.22%；舒寶國際（2569）創上市新高，見1.32元，收報1.29元，升11.21%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見15.18元，收報15.09元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1188.5元，收報1188.5元，升0.05%；大唐發電（0991）創52周高，見2.23元，收報2.14元，跌2.28%；恒隆集團（0010）創52周高，見12.24元，收報12.1元，升1.17%；周生生（0116）創52周高，見9.06元，收報8.96元，升4.19%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見11.32元，收報11.3元，升2.36%；東岳集團（0189）創52周高，見10.4元，收報10元，升1.21%；粵海投資（0270）創52周高，見6.85元，收報6.85元，升2.54%。

破頂指數成份股包括，招商銀行（3968）創52周高，見53.4元，收報53.15元，升2.51%；周大福（1929）創52周高，見13.86元，收報13.78元，升6.49%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見41.1元，收報40.75元，升3.03%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括信保環球控股（0723）低見0.1元，收報0.141元，升31.78%；明發集團（0846）低見0.075元，收報0.09元，升5.88%；驢跡科技（1745）低見0.189元，收報0.191元，跌1.04%；小黃鴨德盈（2250）低見0.81元，收報0.84元，跌1.18%；卓悅控股（2988）創上市新高，見1.11元，低見0.89元，收報0.89元，跌11%；傲基股份（2519）低見5.9元，收報9.3元，跌1.9%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，NATIONAL ELEC H（0213）低見0.35元，收報0.35元，跌4.11%；文化傳信（0343）低見0.12元，收報0.12元，跌4.76%；萊爾斯丹（0738）低見0.223元，收報0.243元，升6.58%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；奧邦建築（1615）低見0.2元，收報0.212元，升5.47%；久久王（1927）低見0.105元，收報0.105元，跌1.87%；恩典生命科技（2112）低見0.065元，收報0.069元，跌2.82%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；子不語（2420）低見3.25元，收報3.25元，跌3.85%；中智藥業（3737）低見0.77元，收報0.84元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，吉星新能源（3395）收報0.22元，升182.05%；金輝控股（9993）收報4.13元，升67.89%；百勤油服（2178）收報0.07元，升55.56%；建鵬控股（1722）收報0.058元，升52.63%；駿高控股（8035）創52周高，見0.15元，收報0.094元，升44.62%；港灣數字（0913）收報0.375元，升44.23%；天臣控股（1201）收報0.64元，升42.22%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.072元，升38.46%；山東墨龍（0568）收報5.4元，升33.66%；百德國際（2668）收報0.085元，升32.81%；信保環球控股（0723）創上市新低，見0.1元，收報0.141元，升31.78%。

下跌異動股，包括，富陽（0352）收報0.065元，跌35.64%；中生北控生物科技（8247）收報0.51元，跌21.54%；健康之路（2587）收報43.3元，跌21.34%；K W NELSON GP（8411）收報0.094元，跌19.66%；亞洲富思（8413）收報0.117元，跌17.02%；經發物業（1354）收報23元，跌16.36%；皓文控股（8019）收報0.26元，跌16.13%；新都酒店（8315）收報0.101元，跌15.83%；環球數碼創意（8271）收報0.048元，跌15.79%；歲寶百貨（0312）收報0.087元，跌13.86%；標準發展集團（1867）收報0.163元，跌13.3%。

 

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