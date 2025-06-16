moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

醫思健康料全年虧損擴大至最多1.9億元 因消費意欲疲弱

醫思健康（2138）發盈警，預期至今年3月底止全年，將錄1.7億至1.9億元虧損，較2024年虧損18901萬元顯著擴大，息稅折舊及攤銷前之盈利（EBITDA）預期為3億至3.1億元，亦較2024年同期3.88億元倒退。收入方面，料全年為41億元，按年跌2.6%。

公司解釋，期內業績倒退，主要由於集團服務點之商譽、合營企業、聯營公司貸款及物業、廠房及設備之非現金減值，預期約為2億至2.1億元；投資物業、其他應收款項及財務資產的若干非現金公平值虧損，預期約為1.1億至1.2億元；及策略性出售若干醫療資產的出售附屬公司收益約2.68億元。

減值虧損是由於2025財年消費意欲整體疲弱的情況下，對所收購資產產生的未來現金流預期作出調整所致。上述減值為一次性非現金開支，並不會對集團的整體營運現金流造成任何影響。

董事會認為，由於集團的現金狀況預期約為10億元，故集團的整體資產負債表仍然穩健。

其他報道

機管局：5月機場客運量增19% 飛機起降量升8%

餓了麼再投入逾10億人民幣吸引商家入駐

滬深三大指數半日向上 滬指升0.05%

港元貶值至7.85見逾兩年最弱 1個月HIBOR見3年低

雷軍：小米YU7汽車將於6月底發布

海天味業據報擬擴大香港上市規模 集資101億元

泡泡瑪特韓國門市暫停銷售Labubu 股價曾跌逾5%

周大福升逾7% 創近兩年高 CCASS持股增4億股 市值約51億

有線寬頻伙SarosTV拓微短劇市場 涵蓋警匪、喜劇和浪漫等題材

內地5月工業增加值、固投增幅遜預期 逾5個月最弱 零售增6.4%勝預期 創17個月高 失業率降

中軟國際推出鴻雲虛擬機 鴻蒙電腦可兼容Windows軟件

內地5月新樓均價按月下降0.22% 按年跌4.1%

滬深三大指數低開 人行進行2420億人幣逆回購

恒指低開100點 科指跌0.61% 藥明生物跌3% 金蝶跌2%

三葉草生物終止國光協議 停在內地分銷四價季節性流感疫苗

中基長壽科學折讓約19%配股 籌3044萬

港股ADR跌8點 夜期低水154點 大家樂等業績

藥明生物遭主要股東折讓約5%配股減持

北水增持建行 減持中行

 

 