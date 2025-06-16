公司解釋，期內業績倒退，主要由於集團服務點之商譽、合營企業、聯營公司貸款及物業、廠房及設備之非現金減值，預期約為2億至2.1億元；投資物業、其他應收款項及財務資產的若干非現金公平值虧損，預期約為1.1億至1.2億元；及策略性出售若干醫療資產的出售附屬公司收益約2.68億元。

減值虧損是由於2025財年消費意欲整體疲弱的情況下，對所收購資產產生的未來現金流預期作出調整所致。上述減值為一次性非現金開支，並不會對集團的整體營運現金流造成任何影響。

董事會認為，由於集團的現金狀況預期約為10億元，故集團的整體資產負債表仍然穩健。

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