大市半日沽空金額144.89億元，較上日減少37.89%，沽空金額佔大市成交比率為11.07%。
沽空金額最多股份為，南方恒生科技（3033）10.23億元，較上日減少75%，上日流通股份減0.18%或1600萬個，至85.73億個，是6月12日後最少，當日達85.89億個。
盈富基金（2800）上日流通股份增0.21%或1300萬個，至61.6億個，是4月11日後最多，當日達63.3億個。
恒生中國企業（2828）上日流通股份減6.19%或2273.8萬個，至3.44億個，是6月12日後最少，當日達3.67億個。
沽空增幅最多的股份為，碧桂園（2007）增加8907.28%，至419.60萬元；沽空減幅最多的股份為，香港中旅（0308）減少99.5%，至4200元。
藍籌當中，沽空比率最高的是信義光能（0968）沽空比率44.33%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率46.07%。
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