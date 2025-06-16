董事會認可SOL作為去中心化應用程式（dApps）、機構級去中心化金融（DeFi）基礎設施及Web3創新的基礎層地位。

Solana的多功能區塊鏈主要支持DeFi平台、代幣化實體資產（RWAs）和人工智能驅動的Web3應用程式，包括通過迷因幣（memecoins）實現消費者的病毒式參與。其可擴展、高效能的基礎設施使開發人員能夠構建快速、安全且易於使用的應用程式，推動DeFi、數字身份、支付和機構資產代幣化等領域的創新。

此舉反映了董事會對SOL作為變革性數字資產的信心，其在全球領先企業及機構投資者中日益增長的應用充分體現了這一點。此投資亦增強公司對財政管理創新和為股東創造長期價值的承諾。

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