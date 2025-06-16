根據戰略合作框架協議，安睿嘉爾擬在中國內地設立附屬公司或機構，並取得在內地展業所需的資格，而該附屬公司或機構將與思派經紀在團體人壽保險及健康保險， 及集團客戶自選平台上的團體及個人保險及健康保險產品的再保險業務方面進行合作。

透過潛在合作，雙方旨在整合集團的客戶資源與安睿嘉爾的產品設計及再保險能力， 以提升客戶保險服務體驗。雙方計劃合力搭建數據驅動的定制化壽險及健康險產品開發 機制，以精準匹配不同客戶群體的保障需求，推動產品持續迭代升級並鞏固市場領導地位。

思派董事會強調，該戰略合作框架協議僅表明集團與安睿嘉爾之間的合作意向，該戰略合作框架協議項下擬進行合作的條款受集團與安睿嘉爾可能不時訂立任何正式協議之條款所約束。

公司相信，此戰略合作為訂約雙方提供寶貴機會，利用各自的資源及專業知識，創造互利及協同效應，因此公司認為訂立此戰略合作符合本公司及其股東的整體利益。

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