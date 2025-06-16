集團全年收入減少 1.4%至 85.68億元。集團指，受經濟疲弱及消費意欲低迷影響，香港和中國內地餐飲業年內表現大幅回落。香港市民外遊消費及中國內地市場價格競爭激烈， 為市場環境增添不利因素，影響集團全年的業績表現，其影響於下半年的傳統旺季如節日及長假期更爲顯著。

全年香港地區收入按年跌1.4%至70.73億元；當中速食餐飲業務收入跌0.3%至51.21億元，其中大家樂快餐及一粥麵分別錄得同店銷售下跌 3%及 2%。門店總數於今年三月底止為224 間，按年淨增加5間；休閒餐飲收入跌6.4%至8.23億元；機構飲食收入跌2%至約10億元。內地收入跌1.3%至14.95億元。

年內毛利率減少1個百分點至 10.4%，主要由於經濟不景、消費意欲疲弱、加上香港市民外遊消費以及中國內地市場價格競爭激烈， 導致銷售下滑。

按分類業績計，香港分類業績減少 15.2%至 5.25億元，內地分類業績年內則減少 9.4%至 1.63億元。

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