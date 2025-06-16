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百度擬增加招募AI人才 兼發力電商業務

據內媒報道，百度（9888）自然語言處理部高級總監何徑舟上周六(14日)在一個活動上表示，集團會「像培養飛行員一樣培養未來的AI領航者」。該公司指，今年旗下AIDU計劃招募的職位按年增加逾60%。

公開資料顯示，AIDU計劃是百度推出的精英招募計劃，旨在選拔培養技術領域校園精英。百度表示，今年AIDU的職位招募涵蓋23個核心業務和11類研究方向，主要聚焦於AI最尖端技術，包括大模型演算法、大模型基礎架構、機器學習、語音技術、智能體等領域。

另一邊廂，6月15日，羅永浩數字人在百度電商首次開播，百度稱，相關直播吸引逾1300 萬人次觀看。相關商品交易總額（GMV）突破5500萬元，部分3C、食品等核心品類商品帶貨單量超羅永浩5月真人首秀同期數據，創下數字人直播帶貨新紀錄。

百度方面又指，此次直播為行業首次實現超頭主播用數字人直播帶貨，並突破AI視頻生成極限播出超6小時。此外羅永浩與助播數字人配合自然，在喝奶茶、拎可樂的同時，還能做出相互對視、異口同聲說話等細節動作，並如同真人一樣與直播間用戶實時互動。據悉，整場直播AI調用知識庫1.3萬次，生成9.7萬字產品講解內容，雙數字人搭檔做出超8300個動作。

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