消息指，上述計劃仍待交易方落實和需要金融管理局批核。至於天星原始控股股東小米，其對天星銀行的持股比例屆時可能會被攤薄，或降至只持天星少量權益，以配合監管意向。富途和天星銀行發言人表示不回應或評論事件傳聞。

公開資料顯示，富途去年入股天星銀行後，其創辦人、董事長兼首度執行官李華上月初正式加入天星銀行董事，擔任非執行董事，而富途首席財務官陳宇就於3月加入董事會。現時天星銀行主席為小米副總裁兼首席財務官林世偉，總裁胡偉則曾任小米旗下金融科技服務平台管理層。

早前各大數字銀行年報陸續出爐，其中天星銀行去年虧損按年擴大44%至3億元，期末客戶存款則增43%至24億元，但仍是8家數字銀行中最少。

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