moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

國家藥監局擬對創新藥臨牀試驗申請在30個工作日內完成審批 藥股揚

關稅戰下內地科企及出口等類別企業股價屢屢受挫，但受地緣政治影響相對較微的醫藥板塊則炒上，近期內地監管亦針對相關領域出台系列新政。其中國家藥監局今日（16日）出台公告徵求社會意見，其中提到，擬對符合要求的創新藥臨牀試驗申請在30個工作日內完成審評審批。

多個旗下擁創新藥研發或產品相關業務的醫藥股獲支持，歌禮製藥－Ｂ（1672）暫升近12%，阿里健康（0241）、康哲藥業（0867）升逾3%，此外東陽光長江藥業（1558）、愛康醫療（1789）升逾2%

國家藥監局指，該局在開展優化創新藥臨牀試驗審評審批試點工作經驗基礎上，組織起草了《關於優化創新藥臨牀試驗審評審批有關事項的公告（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。其中提到，為進一步支持以臨牀價值為導向的創新藥研發，提高臨牀研發質效，對符合要求的創新藥臨牀試驗申請在30個工作日內完成審評審批。

該局續指，藥物臨牀試驗申請審評審批30日通道支持國家重點研發品種，鼓勵全球早期同步研發和國際多中心臨牀試驗，服務臨牀急需和國家醫藥產業發展。

不過局方同時也強調，納入30日通道的申請需滿足國家支持的重點創新藥、入選國家藥品監督管理局藥品審查中心兒童藥星光計劃、罕見病關懷計劃的品種或全球同步研發品種等條件。

其他報道

中基長壽科學取消昨訂立之配股協議 午後復牌

麥格理：內地5月數據好壞參半 短期內不會推出重大刺激措施

富途傳擬增資天星銀行 或取代小米控股天星 待監管批准

嘉信理財：油價上漲或令聯儲局本周議息決定面臨兩難

人大常委下周開會 將審議反不正當競爭法修訂草案

百度擬增加招募AI人才 兼發力電商業務

螞蟻國際：科技服務覆蓋全球1億商戶

中市協：要求整改債券市場低承銷費、低價包銷等問題

供應商呻車企用商票付款 收回現金需約10個月

內地「零公里二手車」揭經銷商庫存大增 寧蝕錢清貨 行業利潤率受壓

【有片：埋身擊】上證指數慢牛格局 後市攀升需時

大家樂全年少賺三成 末期息削40%至25仙

思派健康與安睿嘉爾就開拓內地業務訂合作協議

半日沽空金額減37% 南方恒生科技減75% 盈富街貨兩個月高

迷策略斥290萬購入2440個加密貨幣Solana

花旗：金管局若入市或回籠1000億 港元料下半年重返7.8

恒指半日跌28點 科指升0.15% 北水流入增17倍 藥明生物跌6%穿配股價

醫思健康料全年虧損擴大至最多1.9億元 因消費意欲疲弱

機管局：5月機場客運量增19% 飛機起降量升8%

餓了麼再投入逾10億人民幣吸引商家入駐

滬深三大指數半日向上 滬指升0.05%

港元貶值至7.85見逾兩年最弱 1個月HIBOR見3年低

雷軍：小米YU7汽車將於6月底發布

海天味業據報擬擴大香港上市規模 集資101億元



 