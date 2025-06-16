關稅戰下內地科企及出口等類別企業股價屢屢受挫，但受地緣政治影響相對較微的醫藥板塊則炒上，近期內地監管亦針對相關領域出台系列新政。其中國家藥監局今日（16日）出台公告徵求社會意見，其中提到，擬對符合要求的創新藥臨牀試驗申請在30個工作日內完成審評審批。
多個旗下擁創新藥研發或產品相關業務的醫藥股獲支持，歌禮製藥－Ｂ（1672）暫升近12%，阿里健康（0241）、康哲藥業（0867）升逾3%，此外東陽光長江藥業（1558）、愛康醫療（1789）升逾2%
國家藥監局指，該局在開展優化創新藥臨牀試驗審評審批試點工作經驗基礎上，組織起草了《關於優化創新藥臨牀試驗審評審批有關事項的公告（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。其中提到，為進一步支持以臨牀價值為導向的創新藥研發，提高臨牀研發質效，對符合要求的創新藥臨牀試驗申請在30個工作日內完成審評審批。
該局續指，藥物臨牀試驗申請審評審批30日通道支持國家重點研發品種，鼓勵全球早期同步研發和國際多中心臨牀試驗，服務臨牀急需和國家醫藥產業發展。
不過局方同時也強調，納入30日通道的申請需滿足國家支持的重點創新藥、入選國家藥品監督管理局藥品審查中心兒童藥星光計劃、罕見病關懷計劃的品種或全球同步研發品種等條件。
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