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恒指升168點 重上24000點及10天線 北水流入增29倍 連續第14日流入

伊以衝突持續，美期、歐股上升。內地今早公布5月份經濟數據，好壞參半，麥格理料短期內不會推出重大刺激措施，維持今年經濟增長5%的預測。A股、港股反覆向上，日韓股上升，台股下跌。

港股創6月11日後最大升幅，恒指重上24000點關，大市成交減22%，見逾一周低，北水流入增29倍，近一周最多，連續第14日流入，創5個月最長。北水交易成交額減19%，佔大市成交升至27%，創兩周高。

恒指今早低開100點，高位升232點，低位跌173點，高低波幅406點。上升股份比例為41.6%，下跌為27.33%，無升跌為31.06%。

恒指收市升168點或0.7%，報24060點，大市成交金額2292億元，較上日減少22.1%，是6月5日2220.26億元成交後最少；國指升74點或0.86%，報8729點。恒生科技指數收報5299點，升1.15%。

藍籌股成交金額942.07億元，佔大市成交41.1%；科指成份股成交金額563.38億元，佔大市成交24.58%；國指成份股成交金額786.11億元，佔大市成交34.29%。

24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.17%，至138.67億元，佔大市成交6.04%。牛熊證成交金額58.73億元，減少6.98%；窩輪成交金額79.93億元，減少0.16%。

藍籌50隻升，28隻下跌，7隻無升跌。周大福（1929）升6.03%，收報13.72元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.36%，收報26.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報39.1元，升11.08%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報22.95元，跌2.13%。

恒指升穿10天線(23956.62點)。科指曾升穿10天線(5316.26點)，升穿20天線(5272.03點)、100天線(5284.84點)。

北水南下合計淨流入57.43億元，較上日增加2936.94%，淨流入金額是6月10日75.9億元後最多。北水連續第14日流入，累計流入657.1億元，對上一次連續14日淨流入是1月8日。北水本月累計流入361.28億元，按月減少20.8%，連續第2個月減少，金額是2024年2月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1278.16億元，較上日減19.23%，是6月11日後收市新低，當日報1129.72億元。北水交易成交額佔香港市場成交額由上日的26.88%增至27.87%，是6月2日後收市新高，當日報32.65%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.97%，是6月11日後最大升幅，當日升幅為1.14%。高見24125.05點，是6月12日24288.76點後最高。收市報24060.99點，是6月11日後收市新高，當日報24366.94點。

科指曾升最多1.69%，是6月11日後最大升幅，當日升幅為1.71%。高見5328.2點，是6月12日5405.4點後最高。收市報5299.91點，是6月12日後收市新高，當日報5331.33點。

國指曾升最多1.15%，是6月11日後最大升幅，當日升幅為1.37%。高見8754.5點，是6月12日8839.64點後最高。收市報8729.99點，是6月11日後收市新高，當日報8865.72點。

午後消息股表現

中基長壽科學（0767）取消昨訂立之配股協議 午後復牌。今早公告稱折讓約19%配股 籌3044萬。收報0.39元，跌22%。

百度（9888）擬增加招募AI人才 兼發力電商業務。收報85.4元，升0.18%。

大家樂（0341）全年少賺三成 末期息削40%至25仙。收報7.11元，跌1.52%。

思派健康（0314）與安睿嘉爾就開拓內地業務訂合作協議。收報4.63元，升17.51%。

迷策略（2440）斥290萬購入2440個加密貨幣Solana。收報2.57元，升28.5%。

醫思健康（2138）料全年虧損擴大至最多1.9億元 因消費意欲疲弱。收報0.59元，跌6.35%。

今早及隔晚消息股表現

餓了麼再投入逾10億人民幣吸引商家入駐。阿里（9988）收報112.9元，升0.8%。

雷軍：小米阿里（9988）YU7汽車將於6月底發布。收報112.9元，升0.8%。

泡泡瑪特（9992）韓國門市暫停銷售Labubu 股價曾跌逾5%。收報275元，升0.88%。

周大福（1929）升逾7% 創近兩年高 CCASS持股增4億股 市值約51億。創52周高，見13.86元，收報13.72元，升6.03%。

有線寬頻（1097）伙SarosTV拓微短劇市場 涵蓋警匪、喜劇和浪漫等題材。創52周高，見0.04元，收報0.039元，升11.43%。

中軟國際（0354）推出鴻雲虛擬機 鴻蒙電腦可兼容Windows軟件。收報5.05元，升0.8%。

三葉草生物（2197）終止國光協議 停在內地分銷四價季節性流感疫苗。收報0.255元，跌1.92%。

大家樂（0341）最快今日公布業績。收報7.11元，跌1.52%。

藥明生物（2269）遭主要股東折讓約5%配股減持。收報26.5元，跌5.36%。

泡泡瑪特（9992）於北京首家珠寶店開業。收報275元，升0.88%。

深圳市委會：據悉部門正制定上市規則，讓港紅籌股於深交所二次上市。港交所（0388）收報419.6元，升1.45%。

匯控（0005）主席遴選加速，高盛管理層有望空降。收報92.75元，升0.54%。

富臨集團（1433）發盈警，預期年度盈轉虧最多6900萬元。收報0.082元，無升跌。

香港科技探索（1137）5月交易額按月升8.2%。收報1.59元，跌2.45%。

遠東酒店實業（0037）盈警，料全年最多蝕3700萬元。收報0.495元，升1.02%。

信星鞋業（1170）料全年轉蝕最多3800萬元。收報0.6元，跌7.69%。

蔡崇信餽贈32萬股阿里（9988）股份。收報112.9元，升0.8%。

恒地（0012）呎租137元租出中環新海濱辦公大樓首期70%樓面。收報26.9元，升4.67%。

騰訊減持晶泰（2228）至5%以下。收報6.11元，升0.33%。

平保增持郵儲行（1658）。創52周高，見5.43元，收報5.42元，升3.04%。

南航增持中國外運（0598）。收報3.88元，升1.04%。

雅各臣（2633）去年純利升13%，派末期連特別息共11.5仙。創上市新高，見1.61元，收報1.61元，升13.38%。

破頂股表現

破頂股包括，三和精化（0301）創上市新高，見1.5元，收報1.45元，跌2.03%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見13.9元，收報13.82元，升2.52%；中信銀行（0998）創上市新高，見7.6元，收報7.55元，升0.8%；德林國際（1126）創上市新高，見11.36元，收報10.92元，升4.8%；匯聚科技（1729）創上市新高，見6.4元，收報6.39元，升6.32%；西銳（2507）創上市新高，見47.45元，收報45.9元，升5.28%；雅各臣科研製藥（2633）創上市新高，見1.61元，收報1.61元，升13.38%；卓悅控股（2988）創上市新高，見1.11元，創上市新低，見0.89元，收報0.96元，跌4%；中國船舶租賃（3877）創上市新高，見2.22元，收報2.12元，跌1.4%；UTS MARKETING（6113）創上市新高，見7.4元，收報7.33元，升30.66%；順豐同城（9699）創上市新高，見18.44元，收報17.74元，升11.57%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見252.8元，收報246.8元，升2.75%；順豐控股（6936）創上市新高，見46.95元，收報46.8元，升4%；舒寶國際（2569）創上市新高，見1.39元，收報1.39元，升19.83%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9330.15元，收報9330.15元，升0.03%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見575.2元，收報575.2元，升0.81%；平安香港高息（3070）創上市新高，見37.14元，收報37.14元，升0.81%；日興環球聯網（3072）創上市新高，見183.55元，收報183.55元，升1.3%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見15.18元，收報15.15元，升0.4%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8641.05元，收報8641.05元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1188.5元，收報1188.5元，升0.05%；平安香港高息–Ｕ（9070）創上市新高，見4.722元，收報4.722元，升0.55%；日興環球聯網－Ｕ（9072）創上市新高，見23.38元，收報23.38元，升1.21%。

破頂指數成份股包括，農行（1288）創上市新高，見5.64元，收報5.6元，升1.08%；京東健康（6618）創52周高，見42.7元，收報42.35元，升4.05%；招商銀行（3968）創52周高，見53.85元，收報53.65元，升3.47%；建行（0939）創52周高，見7.79元，收報7.78元，升1.97%；周大福（1929）創52周高，見13.86元，收報13.72元，升6.03%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見41.7元，收報41.15元，升4.05%；郵儲銀行（1658）創52周高，見5.43元，收報5.42元，升3.04%；交行（3328）創52周高，見7.43元，收報7.42元，升1.37%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，信保環球控股（0723）低見0.1元，收報0.141元，升31.78%；明發集團（0846）低見0.075元，收報0.095元，升11.76%；從玉智農（0875）低見0.28元，收報0.315元，升1.61%；驢跡科技（1745）低見0.189元，收報0.19元，跌1.55%；小黃鴨德盈（2250）低見0.81元，收報0.85元，無升跌；卓悅控股（2988）創上市新高，見1.11元，低見0.89元，收報0.96元，跌4%；超人智能（8176）低見0.089元，收報0.09元，無升跌；古兜控股（8308）低見0.062元，收報0.062元，跌4.62%；傲基股份（2519）低見5.9元，收報9.3元，跌1.9%；找鋼集團（6676）低見3.21元，收報3.31元，跌0.9%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，NATIONAL ELEC H（0213）低見0.35元，收報0.355元，跌2.74%；文化傳信（0343）低見0.12元，收報0.125元，跌0.79%；有利集團（0406）低見0.8元，收報0.8元，無升跌；萊爾斯丹（0738）低見0.223元，收報0.237元，升3.95%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；奧邦建築（1615）低見0.2元，收報0.208元，升3.48%；立基工程控股（1690）低見0.061元，收報0.062元，無升跌；久久王（1927）低見0.1元，收報0.107元，無升跌；恩典生命科技（2112）低見0.065元，收報0.07元，跌1.41%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%。

異動股

上升異動股，包括，吉星新能源（3395）收報0.234元，升200%；百勤油服（2178）收報0.075元，升66.67%；第七大道（0797）收報0.5元，升38.89%；天臣控股（1201）收報0.62元，升37.78%；金輝控股（9993）收報3.34元，升35.77%；延長石油國際（0346）創52周高，見0.61元，收報0.61元，升35.56%；山東墨龍（0568）收報5.36元，升32.67%；信保環球控股（0723）創上市新低，見0.1元，收報0.141元，升31.78%；UTS MARKETING（6113）創上市新高，見7.4元，收報7.33元，升30.66%；創業集團控股（2221）收報0.078元，升30%；百德國際（2668）收報0.083元，升29.69%。

下跌異動股，包括，富陽（0352）收報0.064元，跌36.63%；健康之路（2587）收報39.1元，跌28.97%；中基長壽科學（0767）收報0.39元，跌22%；倢冠控股（8606）收報0.106元，跌21.48%；亞洲富思（8413）收報0.113元，跌19.86%；新世紀集團（0234）收報0.033元，跌19.51%；標準發展集團（1867）收報0.152元，跌19.15%；烯石電車新材料（6128）收報0.228元，跌17.09%；中國新經濟投資（0080）收報0.065元，跌16.67%；通達宏泰（2363）收報0.34元，跌16.05%；亞洲能源物流（0351）收報0.09元，跌15.89%。

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