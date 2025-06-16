景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，上半年的宏觀經濟及地緣政治環境充滿挑戰，但關鍵的全球趨勢及宏觀經濟形勢日益明朗。美國經濟放緩或會對全球增長造成影響，但有關貿易緊張局勢的建設性解決方案及監管放寬的潛在好處有望繼續支撐市場韌性。

亞洲多國央行啟動貨幣寬鬆政策

亞洲方面，預計增長亦將低於趨勢，但亞洲區內許多央行已開始放寬貨幣政策，這應可為經濟增長及市場提供支撐。中國方面，為促進消費和穩定樓市而推出的進一步利好措施有望緩解關稅帶來的不利因素。

在《展望》的基本情境中，2025年餘下時間內，美國國內政策或會持續波動，不明朗因素持續存在。美國的關稅水平仍將維持在數十年來的高位，但會遠低於「解放日」當天宣布的水平，且中美貿易關係預期會逐漸改善。這些因素的共同作用可能導致美國經濟溫和放緩，但減稅政策的擴展和放寬監管將為美國經濟帶來利好。

硬數據表明利率應保持不變，而軟數據則顯示經濟即將放緩，進而會推動減息，兩者相互矛盾令聯儲局未來數月的決策面臨挑戰。《展望》認為，美國利率可能於較長時期內保持不變，然後在經濟活動出現顯著放緩的情況下大幅下調。

與此同時，全球範圍內的貨幣政策路線呈現分化，由於美國關稅及美元走弱推動其他國家通脹放緩，所以美國以外的各國央行有更大的政策放寬空間。這已促使歐洲央行較早前預期更大幅度地減息，德國取消了債務限制，釋放出更多財政支出空間，增加基建及國防投資。這些因素可為歐洲經濟未來十年的增長提供積極的推動力。

中國方面，政策制定者加大政策刺激力度，擴大2025年財政預算並放寬貨幣政策。這已推動經濟增長改善，從汽車銷售額、按揭貸款及零售額等指標中明顯可見。鑑於全球前景不甚明朗，政策制定者可能會於未來數月進一步為國內家庭需求及私營企業提供支持，以實現今年的增長目標。

在主要央行當中，日本央行續傾向於緊縮政策。儘管下一次加息可能推遲至 2025 年底或 2026 年初，但預期日本央行未來會繼續加息。這一政策分化可能持續支撐日圓。

趙耀庭指出，隨著美股異常出色的表現可能即將結束，包括歐洲、日本及中國在內的主要已發展及新興市場的宏觀環境正在向好。尤其是中國股市，應可受惠於政府加大支持力度，因為中國股市估值目前仍處於合理水平，投資者聚焦於人工智能、電動汽車及機械人等主要領域的重要科技發展。

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