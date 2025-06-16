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陳翊庭：近20間擬集資逾78億元企業排隊上市

港交所（0388）行政總裁陳翊庭接受《香港電台》訪問時表示，現時有超過160間企業排隊上市，有接近20間公司其集資額超過10億美元（約78億港元），5月份收到逾40隻新股的上市申請。陳續指，她更為滿意是見到龍頭企業來港上市，以及招股過程中海外投資者重投香港新股，部分H股新股較已經在內地上市的A股出現溢價，另有信心新股活動源源不絕。

陳翊庭指出，港交所曾收到中東公司來港上市查詢，但她指出要「一步步走」，互相了解對方市場運作情况。她更指，最近於外地與其他地區交易所高層會面、或於參與論壇時，曾有人表示很羨慕香港管線資源（pipeline resources）豐富。

內地日早前公布允許於港上市的大灣區企業，到深交所二次上市。陳翊庭接受《星島》訪問時指出，企業兩地上市可以增加股份流通量以及提升估值，帶來良性循環。不論是A股公司來港的「先A後H」，抑或是大灣區企業到深圳上市的「先H後A」，都可以令企業接觸更多投資者。

陳翊庭表示，兩地上市不會分薄投資者，反而會互相帶動成交量，她又以「先A後H」的寧德時代（3750）為例，其於來港上市後，對公司A股的流通量等各方面，亦有正面影響，形容兩地上市只為「做大啲個餅」，並不產生負面影響。

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