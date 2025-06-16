領導雷諾5年的de Meo成功帶領公司走出困境，此前該公司借用了政府支持的貸款，以度過新冠疫情，並不得不為俄羅斯業務減值數十億歐元，雷諾更曾被認為是雷諾-日產聯盟（Renault–Nissan Alliance）的負累，但在de Meo領導下，雷落推出大規模的成本削減措施，削減全球員工總數和產能，使雷諾規模縮小，但更靈活，並主導其轉向電動車，專注於技術創新及品牌提升，又為日產進行「鬆綁不分手」的策略調整，轉向更靈活、自主的合作關係，恢復雷諾的收入及盈利增長。

Bernstein奢侈品行業分析師Luca Solca認為，選擇de Meo似乎是「正確的方向」，他為需要變革的開雲「帶來份量與經驗」。但Solca也質疑他「能否像在汽車行業般迅速進入狀況，並發揮成效」。