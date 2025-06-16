新奧股份表示，於私有化和以介紹方式上市完成後，新奧股份將實現資金及外匯的優化管理，通過整合雙方資金，降低額外的運營資金儲備，並憑藉優化的資金管理，將能夠減少因分紅等需要進行境外借款產生的利息支出，有效控制財務費用。

新奧股份續指，待私有化和以介紹方式上市完成後，新奧股份將成為「A+H」的上市平台，有利於拓寬融資渠道，降低融資成本，增強資本實力及抗風險能力。

新奧股份指出，新奧能源私有化協議安排，仍需經過或完成中國證監會、國家發展和改革委員會、商務部、國家外匯管理局，以及開曼群島大法院等監管及司法機構關於私有化協議安排和介紹上市的備案、登記或批準等。

於上月28日，新奧股份股東大會已通過誘過其子公司新能（香港）能源投資，以協議安排方式將新奧能源私有化議案，若安排方案生效後，每1股新奧能源股份可取得2.9427股新奧股份新發行的H股股份，以及新能（香港）能源投資支付的現金代價24.5元。

其他報道

全日沽空金額減42% 南方恒生科技減少72%

景順：非美市場資產吸引力日益增加

恒指升168點 重上24000點及10天線 北水流入增29倍 連續第14日流入

國家藥監局擬對創新藥臨牀試驗申請在30個工作日內完成審批 藥股揚

周大福珠寶推高級珠寶系列 售價介乎20萬至數千萬元不等

中基長壽科學取消昨訂立之配股協議 午後復牌

麥格理：內地5月數據好壞參半 短期內不會推出重大刺激措施

富途傳擬增資天星銀行 或取代小米控股天星 待監管批准

嘉信理財：油價上漲或令聯儲局本周議息決定面臨兩難

人大常委下周開會 將審議反不正當競爭法修訂草案

百度擬增加招募AI人才 兼發力電商業務

螞蟻國際：科技服務覆蓋全球1億商戶

中市協：要求整改債券市場低承銷費、低價包銷等問題

供應商呻車企用商票付款 收回現金需約10個月

內地「零公里二手車」揭經銷商庫存大增 寧蝕錢清貨 行業利潤率受壓

【有片：埋身擊】上證指數慢牛格局 後市攀升需時

大家樂全年少賺三成 末期息削40%至25仙

思派健康與安睿嘉爾就開拓內地業務訂合作協議

半日沽空金額減37% 南方恒生科技減75% 盈富街貨兩個月高

迷策略斥290萬購入2440個加密貨幣Solana

花旗：金管局若入市或回籠1000億 港元料下半年重返7.8

恒指半日跌28點 科指升0.15% 北水流入增17倍 藥明生物跌6%穿配股價

醫思健康料全年虧損擴大至最多1.9億元 因消費意欲疲弱

機管局：5月機場客運量增19% 飛機起降量升8%



