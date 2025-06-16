先前擬將新奧能源（2688）私有化的新奧股份（滬：600803）宣布，今日向港交所（0388）遞交申請，打算以介紹形式於港上市，中國國際金融香港證券為獨家保薦人。介紹上市須待新奧能源私有化協議安排生效，以及香港聯交所上市委員會批准新奧股份H股於聯交所主板上市及買賣後方可作實。
新奧股份表示，於私有化和以介紹方式上市完成後，新奧股份將實現資金及外匯的優化管理，通過整合雙方資金，降低額外的運營資金儲備，並憑藉優化的資金管理，將能夠減少因分紅等需要進行境外借款產生的利息支出，有效控制財務費用。
新奧股份續指，待私有化和以介紹方式上市完成後，新奧股份將成為「A+H」的上市平台，有利於拓寬融資渠道，降低融資成本，增強資本實力及抗風險能力。
新奧股份指出，新奧能源私有化協議安排，仍需經過或完成中國證監會、國家發展和改革委員會、商務部、國家外匯管理局，以及開曼群島大法院等監管及司法機構關於私有化協議安排和介紹上市的備案、登記或批準等。
於上月28日，新奧股份股東大會已通過誘過其子公司新能（香港）能源投資，以協議安排方式將新奧能源私有化議案，若安排方案生效後，每1股新奧能源股份可取得2.9427股新奧股份新發行的H股股份，以及新能（香港）能源投資支付的現金代價24.5元。
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