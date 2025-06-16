據本報獲得的銷售文件，周大福是次發債所得將用於黃金珠寶業務的發展和融資，商店升級以及在內地和國際市場的戰略擴張，以及一般營運資金。

消息人士表示，是次發行可換股債券目的是透過低息融資機會以支持集團業務進一步發展，包括加快品牌轉型步伐，在本地和海外市場開設新形象店，增加資本採購黃金以提升黃金首飾業務。

今早本報報道，中央結算系統（CCASS）6月13日持股數據顯示，該股於CCASS的數量增4億股，當中3.998億股是由瑞銀持有，持股量由2.27%升至6.27%。

彭博社報道指，帳簿管理人建議進行 Delta 配售，以方便投資者進行避險，作為增量配售的一部分，周大福將回購最多15.7億元的股份。可轉債自2028年6月30日起可隨時轉換。瑞銀為獨家帳簿管理人。

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