安達人壽香港總裁暨北亞區主管區張明儀表示，受市況波動影響，保險市場在第二季增速放慢，不過一般而言，市場會在下半年表現會較佳，該行今年計劃增聘代理至2000人，並將在7月推出新產品。財富中心以Chubb 1792 Club命名，為安達創立年份，區張明儀指，中心以水為主題，象徵生命力和連結，並收藏有不少藝術品。中心的成立，讓該行在財富管理版圖上邁出關鍵一步。

安達人壽表示，富裕及高淨值人士為該行的核心服務對象。截至2023年年底，香港行業整體資產及財富管理業務總值超過31.2萬億港元，當中64%的資金來自非香港投資者，而香港人壽保險業亦錄得破紀錄的增長，源自內地訪客的人壽、危疾、醫療等新造保單保費為628億元，按年上升6.5%。

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