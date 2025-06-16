統計處公布，今年4月香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升12.3%及13.4%。今年首四個月，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升9.6%及8.9%。
今年4月，商品整體出口價格及進口價格分別按年上升2.2%及2.1%。今年首四個月，商品整體出口價格及進口價格均上升2%。
今年4月，輸往所有主要目的地的整體出口貨量均錄得按年升幅：越南（45.3%）、印度（23.2%）、中國內地（內地）（20.2%）、台灣（18.2%）及美國（0.3%）。同月，來自越南（93.6%）、台灣（41.8%）、內地（14.5%）及新加坡（5.0%）的進口貨量錄得按年升幅。
同時，輸往台灣（4.8%）、內地（2.3%）、越南（2.0%）及美國（0.9%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往印度的整體出口價格則下跌1.2%。
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