有線寬頻（1097）今午召開股東周年大會前，宣布與內地微短劇平台Saros TV合作，及落實運用FAST技術（免費廣告支持串流電視）開發澳門及海外視頻服務。集團行政總裁兼執行董事杜之克在會上回應股東提問表示，相比長劇投入較大，短視頻已形成國際市場並發展興旺，連同FAST技術落地，相對投入少，適合他們發展。集團亦已向政府示意旗下免費電視台擬申請續牌，料透過大股東鄭家純為首的永升的支持及營運業務資金流入，支持未來經營及營運所需。
杜之克說，集團在短視頻方面已籌備一段時間，隨著短劇已形成完整的國際市場，發展亦非常快及興旺，因此他們積極和網絡商合作。計劃今年內開發短劇，並預期回報會快很多，較容易掌握資金投入。將於7月份落地的i-CABLE FAST則借助FAST技術，可供亞洲及多個市場落地，涉及投資不太高昂，營運成本亦不高，集團因此可開發多個市場。在澳門落地時，他們會與當地營運商去分賬。相對他曾經工作過的電視廣播（0511）（TVB）有20多個拍攝廠房，他們就算規模較細，仍有空間去開拓《一線搜查》、《一個人鐵道行》及主題式節目。
至於電視廣告市場方面，杜之克形容：「廣告市場困難，並非限於電視行業，而是整個廣告市場，都經營辛苦」。他們做了很多工作去營造更多空間開源，當中在社交媒體及網絡廣告提供很多空間供未來市場去利用播放，期望幫助業務增長。連同免費電視台、鐵路車廂等渠道，他期望配合客戶想集約式投放廣告的需求。
在免費電視台HOY TV續牌方面，杜之克稱，集團已經在5月底提交續牌意向。他又謂，集團已著手縮窄虧損，亦正努力在廣告及內容尋求新空間。當前香港經營環境不理想，他們亦已尋求在投入較低下取得效果。集團在電訊網絡業務方面，亦見到商業對商業（B2B）的業務錄得增長。
財務總裁劉治經稱，去年度集團淨虧損按年減少6%，並正開源及優化流程，並審慎去運用現金及監察現金流量，暫無集資打算。其更透過與大股東溝通及營運，維持現金流供發展所需。雖然集團現股價低迷，相對向大股東發行的可換股工具行使價低水，但距離到期尚早，目前有空間供他們跟進。
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