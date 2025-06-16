內地龍頭調味品製造商海天味業（3288）今日中午截飛，據市場資料顯示，海天錄697.5倍超購，涉及孖展額4005億元，富途證券新股融資最多、借出2175億元。海天將於周三（18日）公布分配結果，周四（19日）上市。
製冷空調控制元器件和全球領先的汽車熱管理系統零部件製造商三花智控（2050），招期股截至18日中午，公開發售部分的孖展認購已錄得129倍超購，涉及孖展額738.8億元。據三花招股文件顯示，若有效申請的發售股份數目、相當於公開發售項下初步可供認購發售股份數目的93倍或以上（即超購倍數為92倍或以上），經回撥後、公開發售股份數目可增至佔IPO股份總數的26.5%。
另外，藥捷安康（2617）及佰澤醫療（2609）公開發售部分孖展認購，分別暫錄超購528倍及6.9倍。
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