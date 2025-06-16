大家樂（0341）2025財年盈利倒退三成，首席執行官梁可婷表示，去年下半年長假期北上以及外遊的情況增多，導致長假期間的銷售受壓，而旅客消費模式也和以往不同，造成集團同店銷售的跌幅。公司未來將繼續採用薄利多銷的 策略，希望通過提供更多優惠，刺激消費。
派息方面，梁可婷表示，雖然比上次末期派息跌了三四成，但派息比率將繼續保持100%派息比率的承諾。「最重要的是做好業務盈利能力，只要盈利能力提升，就能繼續按100%派息比率派息，未來才有可能恢復以前的派息水平。」梁可婷說。
另對於內地品牌遇見小面進入香港市場，梁可婷表示餐飲行業應當百花齊放，不同餐飲品牌能滿足不同口味需求，有更多不同餐飲品牌加入，帶來不同競爭和客流是件好事。
截至今年3月31日止年度，大家樂收入減少1.4%至85.68億元，按年跌1.4%。股東應佔溢利減少29.6%至2.3億元，剔除投資物業公平值虧損後，股東應佔溢利下降25.2%。
截至3月31日，集團於香港擁有381間門店，淨減1間，中國內地則有185間門店。香港收入跌1.4%至70.7億港元，其中速食餐飲業務收入減少0.3%至51.2億元。大家樂快餐及一粥麵同店銷售分別錄得同店銷售下跌3%及2%。中國內地收入跌1.3%至近15億元。
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