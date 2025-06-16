派息方面，梁可婷表示，雖然比上次末期派息跌了三四成，但派息比率將繼續保持100%派息比率的承諾。「最重要的是做好業務盈利能力，只要盈利能力提升，就能繼續按100%派息比率派息，未來才有可能恢復以前的派息水平。」梁可婷說。



另對於內地品牌遇見小面進入香港市場，梁可婷表示餐飲行業應當百花齊放，不同餐飲品牌能滿足不同口味需求，有更多不同餐飲品牌加入，帶來不同競爭和客流是件好事。

截至今年3月31日止年度，大家樂收入減少1.4%至85.68億元，按年跌1.4%。股東應佔溢利減少29.6%至2.3億元，剔除投資物業公平值虧損後，股東應佔溢利下降25.2%。

截至3月31日，集團於香港擁有381間門店，淨減1間，中國內地則有185間門店。香港收入跌1.4%至70.7億港元，其中速食餐飲業務收入減少0.3%至51.2億元。大家樂快餐及一粥麵同店銷售分別錄得同店銷售下跌3%及2%。中國內地收入跌1.3%至近15億元。

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