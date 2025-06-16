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健倍苗苗3800萬收購連鎖中藥診所健福堂

健倍苗苗（2161）公布，斥3800萬元向Ever Development Holdings Limited收購健福堂中醫集團及其附屬公司；健福堂為傳統中藥診症服務供應商，於香港營運一個超過20間診所的網絡。該等診所策略性選址於主要住宅屋苑及購物商場，為公眾提供便捷的優質傳統中藥服務。

除核心診症服務外，健福堂已開發其自有的健康產品線，並透過主要媒體平台積極推廣健康養生 教育等；亦採用數碼診所管理系統以確保安全、可靠及高效的門診服務，並提供遙距診症以滿足社會不斷演變的醫療保健需求。

健倍苗苗指，收購事項為集團帶來策略性機遇，以把握對傳統中藥及預防性健康解決方案持續增加的需求。此舉使集團能透過健福堂廣泛的診所網絡，擴展濃縮中藥顆粒的分銷基礎，並釋放其 品牌中藥產品組合的增長潛力。

集團預期收購事項將帶來可持續的收益及盈利增長，並預期利用健福堂業務的互補優勢帶來顯著的協同效應，包括直接獲取既有的客戶群、為推介集團品牌中藥提供直接渠道，以及提高本地市場的品牌認可度。

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