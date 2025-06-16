為促進港澳債券市場協同發展，澳門金融管理局日前舉辦「債券市場互聯互通專題研討會」。在會上，澳門金管局行政管理委員會委員李可欣致辭時表示，金管局將分階段升級澳門中央證券託管系統的服務功能，持續優化澳門債券市場的發展環境，促進大灣區市場聯動發展。
她在會上指，澳門政府正從金融基建、法律制度、稅務優惠、人才配套等方面進行優化，為債券市場等新金融業態創設更理想的發展環境。隨着港澳債券市場基礎設施於今年1月實現直接聯網，澳門與中國內地及香港的金融合作不斷深化，跨境投融資需求亦穩步增長。金管局亦將分階段提升中央證券託管系統的服務功能。
在會上，香港債券通有限公司代表介紹內地銀行間債券市場的發展現況，並就內地與香港的債券聯通機制如何促進跨境投融資業務分享見解和經驗。及後深圳證券交易所代表分享了內地交易所債券市場的最新發展及舉措。
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