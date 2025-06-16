惠譽相信，澳博該等潛頄債務融資收購，無疑對澳博的槓桿狀況會有溫和的負面影響，料因此引伸的額外新增債務，會部份抵銷了接手營運兩個衛星場新獲取的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA），該等抵銷對澳博帶來的影響可控，並預期澳博的EBITDA淨槓桿比率會在2027年跌至5倍以下。

該行預期，澳博會重新配置約300張賭枱及4000名在衛星場的員工到旗下直營的上葡京工作，該處可容納逾300張賭枱，現時才營運210張賭枱。至於今次事件對EBITDA的影響，則取決於在自行推廣場在額外賭枱幫助下，會捕捉到多少市場佔有率。其預期，澳博會因應充份取到應有市場份額，今次結束衛星場的動作，大抵只帶來中性的影響。

此外，澳博衛星場之一的勵宮娛樂場所屬母公司勵駿創建（1680）日前宣布，執行董事陳美儀及獨立非執行董事王紅欣以投入更多時間追求其他工作安排，因此已在上周五股東周年大會後辭任。

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