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高盛列出中國上市民企「十巨頭」 指民企「動物精神」已回歸

高盛最新一份報告指，在各種宏觀及微觀經濟因素推動下，中國民企的投資價值正回升，更仿傚「美股七雄」，列出中國上市民企「十巨頭」（Prominent 10），包括騰訊（0700）、阿里（9988）、小米（1810）等公司，並全部給予買入評級。該行料中國民營企業於股市的集中度將上升，十巨頭有望從中獲得進一步增長動力。

高盛首席中國股票策略師劉勁津團隊發布名為《中國民企的回歸》三篇系列研究報告。於報告中，劉勁津指，鑒於近年中國的反壟斷和併購框架日趨透明、人工智能等科技突破推升民企增長前景，加上民企估值低於歷史平均水平且較國企吸引等因素，該行認為民企的投資價值正在回升。

高盛表示，上述民企「十巨頭」總市值1.6萬美元，佔MSCI中國指數權重約42%，預計未來兩年相關企業的盈利複合年均增長率將達13%，市盈率為16倍，投資主題包括人工智能、自給自足、「走出去」、新消費，以及改善股東回報等。

該行特別點出，過去幾年中國民企曾因監管不確定性等因素而「降本增效」甚至裁員，但在「DeepSeek 時刻」後互聯網行業復興帶動下，相關企業「動物精神（Animal spirits，於商界語境中常指投資者情緒和市場心理的力量，以及企業家精神）」已漸回歸，表現在資本支出指引顯著回升、海外擴張計劃更加積極、資本市場融資活動強勁增長，相信相關企業未來盈利增長將受此推升。

 

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