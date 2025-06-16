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富途：投入逾百萬元發防詐短訊

針對近期網絡上出現的新型短訊投資騙案，富途證券國際（⾹港）表示，在迅速採取防詐應對措施的同時，亦積極進⾏投資者反詐教育，並投入超過100萬元資金，向客戶發送防騙的短訊提示，幫助投資者提高防範意識，守護資金安全。

從上週開始，富途向全港有資產客⼾發送多輪的防騙短訊提示，提醒客⼾提防假冒官⽅短訊。該行提醒，凡未以「#」號開頭的自稱富途的短訊均屬虛假信息，請客⼾提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。截⾄目前，短訊覆蓋人次已超過百萬。為加強警示效果，今⽇，富途亦在App內啟動彈窗提醒，進⼀步提⾼客⼾反詐的認知。

早前，富途已通過App、官⽅網站及郵件等多渠道向全體⽤⼾發送「防騙貼士」，提醒用戶只有以「#」號開頭的短訊為富途官⽅發出；請勿點擊任何不明連結，富途不會通過電話、短訊或電郵索取⽤⼾的帳⼾資料；需定期更改密碼，開啟驗證及富途令牌，提升帳戶安全；及如用戶對短訊真偽有疑問，可致電24⼩時客服熱線或通過富途牛牛App在線客服核實。其已 定期通過富途牛牛App內公告、官⽅網站、電郵等多種渠道持續進行反詐宣導，並在App內醒目位置設有「反欺詐專區」，提供全⾯的防詐知識與技巧，支持用戶快速鑑定欺詐信息並完成舉報。另其對可疑短訊發送號碼及網站域名進行排查、舉報及封禁，並定期公示，亦 提供客⼾遭遇詐騙後的應對指引，全力為受影響客⼾提供協助。