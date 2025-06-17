moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

道指升317點 金龍指數創1個月最大升幅

美債息上升，息差擴闊，金龍指數創1個月最大升幅，美股上升。有報道稱伊朗願意通過談判緩和與以色列的敵對局勢，美股反彈。不過，今早以色列暗示不會放棄，美期下跌。

特朗普稱伊朗希望通過談判為衝突降溫，但以色列總理內塔尼亞胡暗示不會放棄對伊朗的襲擊，特朗普隨後敦促所有人立即撤離德黑蘭。

貿易消息方面，七國集團擬制定旨在實現關鍵礦產供應多元化的行動計劃，降低對中國的依賴

英國首相施紀賢與特朗普就執行上個月披露的貿易條款達成協議，將削減美國對英國關鍵出口的關稅，並提高英國對某些美國農產品配額。特朗普表示，未來幾周有望與加拿大達成貿易協議，此外，他不介意中國加入七國集團會談。德國《商報》：據悉歐盟準備有條件接受美國10%的統一關稅，但不認為這是永久性解決方案。

道瓊斯工業平均指數收漲317點，升幅0.76%，報42515點。標普500指數收漲56點，升幅0.94%，報6033點。納斯達克綜合指數收漲294點，或1.52%，報19701點。

高盛升2.33%，報627.85美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻87點，而聯合健康跌1.87%，報307.66元，拖累道指36點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報198.42元，升1%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報176.77元，升1.2%，亞馬遜(美：AMZN)收市報216.1元，升1.88%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報702.12元，升2.81%，英偉達(美：NVDA)收市報144.69元，升1.91%，微軟(美：MSFT)收市報479.14元，升0.88%，Tesla (美：TSLA)收市報329.13元，升1.17%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.37%，報546點。德國DAX指數收漲0.78%，報23699點；法國CAC 40指數漲0.75%，報7742點；英國富時100指數收漲0.28%，報8875點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.08%，報7383點。

美國2年期債息曾升最多1.12%，是6月13日後最大升幅，當日升幅為1.77%。高見3.9916厘，是6月11日4.0433厘後最高。收市報3.9664厘，是6月10日後收市新高，當日報4.0181厘。連升2日，累計升0.0587厘，對上一次連升2日是6月6日。

美國10年期債息曾升最多1.35%，是6月13日後最大升幅，當日升幅為1.95%。高見4.4581厘，是6月11日4.5037厘後最高。收市報4.4462厘，是6月10日後收市新高，當日報4.4698厘。連升2日，累計升0.0871厘，對上一次連升2日是6月6日。

美2年期10年期債息差曾高見48.761基點，是6月13日48.902基點後最闊。收市報47.559基點，是6月4日後收市新高，當日報48.662基點。連續兩日擴闊，累計2.827基點，對上一次連升2日是6月2日。

美2年期10年期債息差曾高見48.761基點，是6月13日48.902基點後最闊。收市報47.559基點，是6月4日後收市新高，當日報48.662基點。連續兩日擴闊，累計2.827基點，對上一次連升2日是6月2日。

金龍指數曾升最多2.81%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為5.87%。高見7436.8點，是6月12日7461.04點後最高。收市報7383.31點，是6月12日後收市新高，當日報7437.35點。

道指曾升最多1.21%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為1.43%。高見42707.73點，是6月12日42970.4點後最高。收市報42515.09點，是6月12日後收市新高，當日報42967.62點。

標指曾升最多1.24%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為1.31%。高見6050.83點，是6月11日6059.4點後最高。收市報6033.11點，是6月12日後收市新高，當日報6045.26點。

納指曾升最多1.68%，是5月27日後最大升幅，當日升幅為2.53%。高見19733.31點，是6月11日19800.46點後最高。收市報19701.21點，是6月10日後收市新高，當日報19714.99點。

 

其他報道

北水增持中石油 減持中石化