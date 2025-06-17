特朗普稱伊朗希望通過談判為衝突降溫，但以色列總理內塔尼亞胡暗示不會放棄對伊朗的襲擊，特朗普隨後敦促所有人立即撤離德黑蘭。

貿易消息方面，七國集團擬制定旨在實現關鍵礦產供應多元化的行動計劃，降低對中國的依賴

英國首相施紀賢與特朗普就執行上個月披露的貿易條款達成協議，將削減美國對英國關鍵出口的關稅，並提高英國對某些美國農產品配額。特朗普表示，未來幾周有望與加拿大達成貿易協議，此外，他不介意中國加入七國集團會談。德國《商報》：據悉歐盟準備有條件接受美國10%的統一關稅，但不認為這是永久性解決方案。

道瓊斯工業平均指數收漲317點，升幅0.76%，報42515點。標普500指數收漲56點，升幅0.94%，報6033點。納斯達克綜合指數收漲294點，或1.52%，報19701點。

高盛升2.33%，報627.85美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻87點，而聯合健康跌1.87%，報307.66元，拖累道指36點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報198.42元，升1%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報176.77元，升1.2%，亞馬遜(美：AMZN)收市報216.1元，升1.88%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報702.12元，升2.81%，英偉達(美：NVDA)收市報144.69元，升1.91%，微軟(美：MSFT)收市報479.14元，升0.88%，Tesla (美：TSLA)收市報329.13元，升1.17%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.37%，報546點。德國DAX指數收漲0.78%，報23699點；法國CAC 40指數漲0.75%，報7742點；英國富時100指數收漲0.28%，報8875點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.08%，報7383點。

美國2年期債息曾升最多1.12%，是6月13日後最大升幅，當日升幅為1.77%。高見3.9916厘，是6月11日4.0433厘後最高。收市報3.9664厘，是6月10日後收市新高，當日報4.0181厘。連升2日，累計升0.0587厘，對上一次連升2日是6月6日。

美國10年期債息曾升最多1.35%，是6月13日後最大升幅，當日升幅為1.95%。高見4.4581厘，是6月11日4.5037厘後最高。收市報4.4462厘，是6月10日後收市新高，當日報4.4698厘。連升2日，累計升0.0871厘，對上一次連升2日是6月6日。

美2年期10年期債息差曾高見48.761基點，是6月13日48.902基點後最闊。收市報47.559基點，是6月4日後收市新高，當日報48.662基點。連續兩日擴闊，累計2.827基點，對上一次連升2日是6月2日。

美2年期10年期債息差曾高見48.761基點，是6月13日48.902基點後最闊。收市報47.559基點，是6月4日後收市新高，當日報48.662基點。連續兩日擴闊，累計2.827基點，對上一次連升2日是6月2日。

金龍指數曾升最多2.81%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為5.87%。高見7436.8點，是6月12日7461.04點後最高。收市報7383.31點，是6月12日後收市新高，當日報7437.35點。

道指曾升最多1.21%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為1.43%。高見42707.73點，是6月12日42970.4點後最高。收市報42515.09點，是6月12日後收市新高，當日報42967.62點。

標指曾升最多1.24%，是6月6日後最大升幅，當日升幅為1.31%。高見6050.83點，是6月11日6059.4點後最高。收市報6033.11點，是6月12日後收市新高，當日報6045.26點。

納指曾升最多1.68%，是5月27日後最大升幅，當日升幅為2.53%。高見19733.31點，是6月11日19800.46點後最高。收市報19701.21點，是6月10日後收市新高，當日報19714.99點。

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