個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.1%，折合報509.27元；阿里巴巴（9988）升2.73%，折合報113.77元；美團（3690）升0.48%，折合報137.64元；匯控（0005）升0.7%，折合報93.56元；建行（0939）升2.53%，折合報7.77元。

道期現跌0.343%；標期現跌0.36%；納期現跌0.44%。日本東證指數現升0.12%；韓國KOSPI指數現升1.45%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.03%。

VIX指數隔晚跌8.21%或1.71點，報19.11點。

紐油現升2.02%或1.45美元，報73.22美元；布油現升1.89%或1.39美元，報74.62美元；金價現升0.51%或17.4美元，報3402.63美元；LME 銅期貨隔晚升0.6%或58美元，報9703美元。比特幣現跌1.8%或1962.75美元，報106870.48美元；美國10年期債息現跌0.4%或0.0178厘，報4.4284厘。

今日焦點股份可留意：

新濠國際供（0200）股超購13倍，集資淨額約3.8億，何猷龍持股稍攤薄。

東航（0670）5月客運力升9%，客座率85%。

惠譽料澳博（0880）收購兩衛星場不大影響信貸狀況。

健倍苗苗（2161）3800萬收購連鎖中藥診所健福堂。

大家樂（0341）：港人長假期北上以及外遊增，續採薄利多銷策略刺激消費。

有線（1097）料微短劇及串流電視投入少回報快，已向政府示意擬續牌暫無需供股。

Domino's大手減持達勢（1405）至5%以下。

藥明康德減持華領醫藥（2359）。

大摩料中金（3908）股價未來30天有六至七成機會上升，目標價18.8元。

國家大基金減持中芯（0981）。

金源（0677）盈警，料全年轉蝕1450萬。

周大福（1929）據報擬發行78億元可換股債券。

港交所（0388）陳翊庭：近20間擬集資逾78億元企業排隊上市。

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