以色列誓言繼續打擊伊朗，特朗普說所有人都應「立即撤離德黑蘭」，消息拖累美期下跌。恒指今早高開46點或0.2%，報24107點，大市成交金額21億元；國指今早高開14點或0.17%，報8744點。恒生科技指數開市報5314點，升0.27%。上升股份比例為11.74%，下跌為4.59%，無升跌為83.65%。