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恒指高開46點 科指升0.27% 銀娛、嗶哩嗶哩升1% 周大福跌2%

以色列誓言繼續打擊伊朗，特朗普說所有人都應「立即撤離德黑蘭」，消息拖累美期下跌。恒指今早高開46點或0.2%，報24107點，大市成交金額21億元；國指今早高開14點或0.17%，報8744點。恒生科技指數開市報5314點，升0.27%。上升股份比例為11.74%，下跌為4.59%，無升跌為83.65%。

藍籌45隻升，15隻下跌，25隻無升跌。銀娛（0027）升1.82%，報33.6元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌3.25%，報7.14元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，6隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報167元，升1.52%；跌幅最大的是比亞迪（1211）開市報128.6元，跌0.92%。

恒指續高於10天線(24016.11點)。科指上試10天線(5328.72點)。

周大福（1929）建議發行88億元可換股債券。開市報13.4元，跌2.33%。

新濠國際供（0200）股超購13倍，集資淨額約3.8億，何猷龍持股稍攤薄。開市報3.38元，升2.74%。

東航（0670）5月客運力升9%，客座率85%。開市報3.04元，升0.33%。

惠譽料澳博（0880）收購兩衛星場不大影響信貸狀況。開市報2.43元，無升跌。

健倍苗苗（2161）3800萬收購連鎖中藥診所健福堂。開市報2.77元，無升跌。

大家樂（0341）：港人長假期北上以及外遊增，續採薄利多銷策略刺激消費。無成交，報7.11元。

有線（1097）料微短劇及串流電視投入少回報快，已向政府示意擬續牌暫無需供股。無成交，報0.039元。

Domino's大手減持達勢（1405）至5%以下。無成交，報98.7元。

藥明康德減持華領醫藥（2359）。開市報79.5元，升0.13%。

大摩料中金（3908）股價未來30天有六至七成機會上升，目標價18.8元。開市報16.86元，無升跌。

國家大基金減持中芯（0981）。開市報40.15元，升0.12%。

金源（0677）盈警，料全年轉蝕1450萬。無成交，報0.35元。

港交所（0388）陳翊庭：近20間擬集資逾78億元企業排隊上市。開市報419.6元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中國人民保險集團（1339）創上市新高，見5.86元，開市報5.86元，升1.21%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見15.35元，開市報15.35元，升1.32%；建行（0939）創52周高，見7.8元，開市報7.8元，升0.26%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.8元，開市報3.8元，無升跌；百仕達控股（1168）創52周高，見6.4元，開市報6.4元，升3.9%；廣南（集團）（1203）創52周高，見0.82元，開市報0.82元，升1.23%；心動公司（2400）創52周高，見47.2元，開市報47.2元，升0.75%。

破頂指數成份股包括，建行（0939）創52周高，見7.8元，開市報7.8元，升0.26%。

異動股

上升異動股，包括，微創腦科學（2172）開市報15.06元，升14.96%；南京熊貓電子股份（0553）開市報4.41元，升14.84%；古兜控股（8308）開市報0.071元，升14.52%；百德國際（2668）開市報0.095元，升14.46%；中國金融國際（0721）開市報0.066元，升13.79%；時代環球集團（2310）開市報0.045元，升12.5%；中國水業集團（1129）開市報0.275元，升11.79%；綠心集團（0094）開市報0.055元，升10%；華訊（0833）開市報0.49元，升8.89%；QPL INT'L（0243）開市報0.213元，升7.04%；順騰國際控股（0932）開市報0.033元，升6.45%。

下跌異動股，包括，吉星新能源（3395）開市報0.2元，跌14.53%；慧聰集團（2280）開市報0.162元，跌6.9%；延長石油國際（0346）開市報0.57元，跌6.56%；山東墨龍（0568）開市報5.02元，跌6.34%；科勁國際（6822）開市報0.385元，跌6.1%；金融街物業（1502）開市報2.21元，跌5.96%；愛得威建設集團（6189）開市報0.132元，跌5.71%；浙商銀行（2016）開市報2.95元，跌4.53%；元亨燃氣（0332）開市報0.023元，跌4.17%；德泰新能源集團（2993）開市報0.295元，跌3.28%；巨子生物（2367）開市報56.1元，跌3.28%。

 

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