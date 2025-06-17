Paula Comings稱，「以前很多客戶都不情願，因為美元在供應商眼裡是神聖的」，「現在海外供應商的態度似乎是，『還是付我們我們的貨幣吧』」。

報道稱，合眾銀行的一些客戶體現了這一趨勢。一間中西部的木材企業在將其美國的現金兌換成歐元，用來支付從歐洲進口的硬木，而以前是直接用美元付款。該公司之所以這麼做，部分原因是它歐洲的供應商為此提供了2%的折扣。

另一名客戶是從中國進口的家居用品零售商。該公司與供應商重新協商了條款並計劃用人民幣結算下一筆賬單。還有一個是從意大利採購設備的美國食品企業，它也同意用歐元支付貨款，由此在40萬歐元（46.3萬美元）的採購中獲得了更優的條件。

Paula Comings表示，儘管這種轉變是否以及何時會在官方數據中體現出來還有待觀察，但希望以本地貨幣進行交易的海外賣家「可能說明了美元的聲譽」。

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