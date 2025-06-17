香江電器（2619）今起招股，20日(周五)截飛，25日(周三)上市，招股價2.86元至3.35元，一手1000股，入場費3383.79元，全球發售6822萬股，香港佔682.2萬股，保薦人為國金證券(香港)，集資最多約2.28億元。
3名基石投資者認購8000萬元人民幣，以上限價計，將認購2562.6萬股，佔發售股份約37.56%及佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額（假設超額配股權未獲行使）約9.39%。
公司指，透過業務網絡認識(i)湖北順捷投資（香港）有限公司（「順捷投資」）、(ii)香港興黃控股有限公司（「興黃控股」）及(iii)香港雲星科技貿易管理有限公司（「雲星科技」）。
禁售期方面，順捷投資為五年，興黃控股及雲星科技為三年。
招股文件稱，公司是中國的生活家居用品製造商。主要以ODM╱OEM模式營運，並已建立起由全球知名兼歷史悠久的品牌組成的客戶群，例如沃爾瑪、Telebrands、SEB Asia Ltd （「SEB」）、Sensio、Hamilton Beach及飛利浦等。於往績期間，公司大部分收益來自廚房小家電的銷售。（1）根據弗若斯特沙利文報告，以2024年出口額計算，公司為中國廚房小家電行業的第十大企業，擁有0.8%市場份額。（2）按2024年中國對美國及加拿大的出口量計，公司的電熱水壺分別在中國海關總署界定的相關分類中佔約24.6%及59.6%市場份額。按2024年中國對美國的出口量計，公司的打蛋器等電動類產品在中國海關總署界定的相關分類中佔約3.8%市場份額。
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