moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日見3年低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌1.5點子至0.52452%，是2022年6月15日後最低，當日報0.52411%。對上一次連跌3日是6月5日，當日拆息報0.7%。

港元現報7.8496元升值2點子，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多5點子，報7.8493元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.06點子至0.02917%，是5月30日後最高；1星期HIBOR跌0.36點子至0.11464%，是6月11日後最低；2星期HIBOR升3.21點子至0.27441%，是6月4日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌6.83點子至1.55566%，是5月30日後最低；6個月期HIBOR跌4.38點子至2.30042%，是6月2日後最低；12個月期HIBOR跌0.93點子至2.99685%，是6月13日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減19.76億元，至總數21233.94億元，是6月11日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減20.1億元，至總數6137.75億元，是6月11日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.02億元，至總數131.74億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為1734.83億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.36億元，至總數13229.62億元，是6月10日後最高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減7.4億元，至總數12130.24億元，是6月10日後最低。

美匯美息

美元指數現報98.179升值0.181點或0.18%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3137%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7156%，終止連續2日收窄，利差是2025年6月10日後最闊，當日差距為-3.7692%。

對上一次終止連續2日收窄，是2025年6月03日，當日利差報-3.4416%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌1.9點子至1.369%，是6月12日後最低；1星期Shibor跌0.2點子至1.508%，是6月13日後最低；2星期Shibor升2.8點子至1.571%，是6月6日後最高；1個月期Shibor無升跌報1.621%，是6月16日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.2點子至1.653%，是5月22日後最低；6個月期Shibor跌0.2點子至1.653%，是5月22日後最低；1年期Shibor跌0.1點子至1.679%，是5月22日後最低。

其他報道

阿里發布升級版Qwen3模型 蘋果產品能部署

曹操出行今招股集資最多18.5億 人場費約4236元

香江電器IPO 入場費3383.79元

新世界據報已支付周一到期美元債券利息

美國合眾銀行高管：許多外國商戶不想收美元 要求收人民幣、歐元等

周大福股價最多跌近一成 發行88億元可換股債

特朗普在美國推出「Trump Mobile」

A股三大指數個別發展 人民幣中間價升逾40點子

恒指高開46點 科指升0.27% 銀娛、嗶哩嗶哩升1% 周大福跌2%

周大福建議發行88億元可換股債券

港股ADR升58點 夜期高水35點 美期下跌 亞股個別發展

道指升317點 金龍指數創1個月最大升幅

北水增持中石油 減持中石化