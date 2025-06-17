港元現報7.8496元升值2點子，曾貶值最多1點子，報7.8499元，亦曾升值最多5點子，報7.8493元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.06點子至0.02917%，是5月30日後最高；1星期HIBOR跌0.36點子至0.11464%，是6月11日後最低；2星期HIBOR升3.21點子至0.27441%，是6月4日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌6.83點子至1.55566%，是5月30日後最低；6個月期HIBOR跌4.38點子至2.30042%，是6月2日後最低；12個月期HIBOR跌0.93點子至2.99685%，是6月13日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減19.76億元，至總數21233.94億元，是6月11日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減20.1億元，至總數6137.75億元，是6月11日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.02億元，至總數131.74億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為1734.83億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.36億元，至總數13229.62億元，是6月10日後最高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減7.4億元，至總數12130.24億元，是6月10日後最低。

美匯美息

美元指數現報98.179升值0.181點或0.18%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3137%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7156%，終止連續2日收窄，利差是2025年6月10日後最闊，當日差距為-3.7692%。

對上一次終止連續2日收窄，是2025年6月03日，當日利差報-3.4416%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌1.9點子至1.369%，是6月12日後最低；1星期Shibor跌0.2點子至1.508%，是6月13日後最低；2星期Shibor升2.8點子至1.571%，是6月6日後最高；1個月期Shibor無升跌報1.621%，是6月16日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.2點子至1.653%，是5月22日後最低；6個月期Shibor跌0.2點子至1.653%，是5月22日後最低；1年期Shibor跌0.1點子至1.679%，是5月22日後最低。

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