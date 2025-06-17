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恒指半日跌32點 科指跌0.06% 周大福跌7%

以色列誓言繼續打擊伊朗，特朗普說所有人都應「立即撤離德黑蘭」，消息拖累美期下跌，油價曾升逾2%，金價上升，亞股普遍向下。

恒指今早高開46點，高位升70點，低位跌108點，高低波幅179點。上升股份比例為22.4%，下跌為34.45%，無升跌為43.14%。

恒指半日跌32點或0.13%，報24028點，大市成交金額1081億元；國指跌19點或0.23%，報8710點。恒生科技指數收報5296點，跌0.06%。

藍籌股成交金額337.98億元，佔大市成交31.26%；科指成份股成交金額188.64億元，佔大市成交17.45%；國指成份股成交金額279.23億元，佔大市成交25.83%。

24隻雙櫃台股，總成交0.18億元人民幣，相當於約0.2億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.9%，至116.61億元，佔大市成交10.78%。牛熊證成交金額56.4億元，減少3.96%；窩輪成交金額60.2億元，減少24.67%。

藍籌37隻升，46隻下跌，2隻無升跌。金沙中國（1928）升4.84%，收報15.6元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌7.14%，收報12.74元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報66.25元，升3.35%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報6.58元，跌4.22%。

恒指曾跌穿10天線(24008.25點)。科指曾升穿10天線(5326.99點)，曾跌穿20天線(5271.09點)、100天線(5293.64點)。

北水南下合計淨流入33.64億元，較上日減少41.43%，連續第15日流入，累計流入690.74億元，對上一次連續15日淨流入是1月9日。北水本月累計流入394.92億元，按月減少13.43%，連續第2個月減少，金額是2024年2月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）611.3億元，較上日減52.17%，佔香港市場成交額由上日的27.87%增至28.26%。

花旗：恒地（0012）中環辦公室租約好過預期 料派息保持穩定。收報26.8元，跌0.37%。

阿里（9988）發布升級版Qwen3模型 蘋果產品能部署。收報114.7元，升1.59%。

新世界（0017）據報已支付周一到期美元債券利息。收報5.21元，跌2.07%。

周大福（1929）建議發行88億元可換股債券。收報12.74元，跌7.14%。

新濠國際供（0200）股超購13倍，集資淨額約3.8億，何猷龍持股稍攤薄。收報3.36元，升2.13%。

東航（0670）5月客運力升9%，客座率85%。收報3.04元，升0.33%。

惠譽料澳博（0880）收購兩衛星場不大影響信貸狀況。收報2.46元，升1.23%。

健倍苗苗（2161）3800萬收購連鎖中藥診所健福堂。創52周高，見2.85元，收報2.82元，升1.81%。

大家樂（0341）：港人長假期北上以及外遊增，續採薄利多銷策略刺激消費。收報7.1元，跌0.14%。

有線（1097）料微短劇及串流電視投入少回報快，已向政府示意擬續牌暫無需供股。創52周高，見0.04元，收報0.038元，跌2.56%。

Domino's大手減持達勢（1405）至5%以下。收報97.25元，跌1.47%。

藥明康德減持華領醫藥（2359）。收報78元，跌1.76%。

大摩料中金（3908）股價未來30天有六至七成機會上升，目標價18.8元。收報17元，升0.83%。

國家大基金減持中芯（0981）。收報39.45元，跌1.62%。

金源（0677）盈警，料全年轉蝕1450萬。收報0.34元，跌2.86%。

港交所（0388）陳翊庭：近20間擬集資逾78億元企業排隊上市。收報415.2元，跌1.05%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見15.82元，收報14.08元，升1.88%；中信銀行（0998）創上市新高，見7.66元，收報7.64元，升1.19%；中國人民保險集團（1339）創上市新高，見5.87元，收報5.77元，跌0.35%；匯聚科技（1729）創上市新高，見6.89元，收報6.84元，升7.04%；雅各臣科研製藥（2633）創上市新高，見1.64元，收報1.62元，升0.62%；UTS MARKETING（6113）創上市新高，見7.8元，收報7.29元，跌0.55%；亞盛醫藥－Ｂ（6855）創上市新高，見66.55元，收報62.85元，跌0.55%；網易雲音樂（9899）創上市新高，見254.6元，收報249.6元，升1.13%；順豐控股（6936）創上市新高，見47.45元，收報46.45元，跌0.75%；舒寶國際（2569）創上市新高，見1.42元，收報1.35元，跌2.88%；MIRXES（2629）創上市新高，見32.55元，收報30.85元，升4.93%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9330.5元，收報9330.5元，升0%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見578元，收報578元，升0.49%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見238.5元，收報238元，無升跌；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見15.35元，收報15.1元，跌0.33%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1101.7元，收報1101.7元，升0%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.29元，收報0.285元，升3.64%；恒隆集團（0010）創52周高，見12.24元，收報12.24元，升0.49%。

破頂指數成份股包括，京東健康（6618）創52周高，見43.45元，收報42.4元，升0.12%；招商銀行（3968）創52周高，見54.35元，收報54.25元，升1.12%；建行（0939）創52周高，見7.8元，收報7.76元，跌0.26%；郵儲銀行（1658）創52周高，見5.44元，收報5.39元，跌0.55%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括GC CONSTRUCTION（1489）低見0.335元，收報0.34元，跌5.56%。

創52周低，其中包括，九龍建業（0034）低見2.85元，收報2.87元，跌2.71%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，升10%；立基工程控股（1690）低見0.061元，收報0.061元，跌1.61%；敘福樓集團（1978）低見0.32元，收報0.35元，跌2.78%；恩典生命科技（2112）低見0.064元，收報0.067元，跌4.29%；子不語（2420）低見3.19元，收報3.19元，跌5.34%；光麗科技（6036）低見0.42元，收報0.43元，跌1.15%；新銳醫藥（6108）低見0.034元，收報0.035元，跌2.78%；耀星科技集團（8446）低見0.108元，收報0.11元，跌8.33%。

異動股

上升異動股，包括，第七大道（0797）收報0.91元，升82%；古兜控股（8308）收報0.103元，升66.13%；RIMBACO（1953）收報0.129元，升40.22%；中食民安（8283）收報0.69元，升38%；南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見6元，收報4.9元，升27.6%；東京中央拍賣（1939）收報2.59元，升26.34%；腦洞科技（2203）收報0.224元，升23.76%；麥迪衛康（2159）收報0.64元，升23.08%；中國金融國際（0721）收報0.071元，升22.41%；世紀集團國際（2113）收報0.067元，升21.82%；信保環球控股（0723）收報0.169元，升19.86%。

下跌異動股，包括，K W NELSON GP（8411）收報0.077元，跌28.7%；吉星新能源（3395）收報0.176元，跌24.79%；延長石油國際（0346）收報0.485元，跌20.49%；天元醫療（0557）創52周高，見1元，收報0.75元，跌16.67%；中國智能健康（0348）收報0.071元，跌15.48%；YGM TRADING（0375）收報0.83元，跌15.31%；皓文控股（8019）收報0.23元，跌14.81%；健康之路（2587）收報33.5元，跌14.32%；環球數碼創意（8271）收報0.048元，跌14.29%；華鼎控股（3398）收報0.11元，跌13.39%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）收報8元，跌12.85%。

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