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Meta：WhatsApp將展示廣告

彭博社報道，Meta Platforms Inc. 將開始在 WhatsApp 訊息服務中展示廣告，廣告將出現在 WhatsApp 的「更新(Updates)」標籤中，該標籤是應用程式的一部分，與用戶的收件匣和私人對話分開。Meta表示，該標籤每天的訪問量達 15 億。該標籤頁是 Status 的主頁，這是 WhatsApp 版的消失故事(disappearing Stories)，現在將帶有廣告。

廣告商還可以付費推廣他們的 WhatsApp 頻道，並在更新分頁中將其放在顯著位置。頻道允許品牌或名人向一群追隨者發布訊息，就像大量電子郵件群發一樣。

作為廣告推廣的一部分，WhatsApp 還將允許頻道營運商銷售訂閱服務，這意味著他們可以為特定付費客戶群創建特殊訊息。WhatsApp 產品副總裁 Alice Newton Rex表示，Meta 不會從應用程式發布時銷售的任何訂閱中抽取佣金，但最終計劃收取 10% 的銷售額。

Newton Rex 表示，WhatsApp 廣告將使用廣泛的、一般的定位，例如用戶的位置、語言偏好以及他們關注的頻道。她補充說，除非用戶明確聯結了(linked)他們的帳戶，否則 Meta 不會利用用戶的 Facebook 或 Instagram 資訊在 WhatsApp 上向他們投放廣告。

Newton Rex 表示，「我們不會用廣告打斷人們的個人訊息」，「如果你只是想繼續使用 WhatsApp 發送訊息和打電話，那麼你根本就看不到它們。」

Newton Rex 表示，WhatsApp 將從周一開始在全球推出廣告，但所有用戶都需要一段時間才能看到這些廣告。

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