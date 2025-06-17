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非凡領越委任Herrero為聯席行政總裁 冀帶領集團及Clarks業務扭虧

非凡領越（0933）宣布，委任Victor Herrero為集團聯席行政總裁及旗下品牌Clarks的署理行政總裁，並由非執行董事調任為執行董事。

Herrero於消費品行業之企業管理及業務營運方面擁有豐富經驗，他自2021年起擔任Lovisa Holdings Limited（澳：LOV） 的首席執行官及董事，並於2025年5月底卸任該等職位。

於2015年至2019年間， Herrero曾擔任Guess Inc.（美：GES）首席執行官及董事。於加入Guess Inc.之前，Herrero曾擔任快時尚品牌Zara母公司Inditex集團亞太區總監及大中華區董事總經理。由2019年至2023年，Herrero曾任Global Fashion Group S.A.之董事會成員。

由2020年7月至2023年4月，Herrero曾任非凡領越全資附屬公司堡獅龍主席及非執行董事。集團對Herrero先生的管理能力充滿信心，期望憑藉彼豐富的行業經驗及卓越領導能力，能夠帶領本集團及Clarks業務扭虧為盈，實現合理利潤率，推動品牌持續穩健發展，為股東創造更大價值。 

 

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